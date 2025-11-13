Lejos de las versiones de enemistad con Wanda Nara en MasterChef Celebrity y de que se volviera a hablar de su pelea con la China Suárez en los medios, La Joaqui centró su energía en el cumpleaños de su hija menor, Eva.

La niña cumplió siete años y su mamá se ocupó de que tuviera un día feliz y soñado, acompañada por su hermana Shaina y todos sus seres queridos, entre ellos la pequeña Inti, hija de Cazzu y gran amiga de La Joaqui.

EL EMOTIVO MENSAJE DE LA JOAQUI A EVA, SU HIJA MENOR

“Mi bebé sietemesina hoy cumple 7 años. Ser tu mamá es una cosa espectacular. Siempre tuviste un brillo característico y una originalidad trascendental”.

“Mi bebé de ojos grandes, me das motivos para existir. Me hacés sentir increíblemente especial y elegida en un mundo que mira, pero no ve”.

“Jamás podría haberlo hecho sin vos, aplicado para todo en la vida. Gracias por elegirme, volviste la lluvia arcoíris”.

“Vos y tu hermana son la prueba de que también sé escribir cosas bonitas. Le lavan la cara a mi rebeldía, me alivian el alma”, escribió La Joaqui en el posteo que le dedicó a su hija en Instagram.

El cumple soñado de Eva, la hija menor de La Joaqui (Instagram)

EL FELIZ CUMPLE DE EVA CON UNA DECORACIÓN SOÑADA Y MUY TIERNA

En una de las imágenes se ve una mesa decorada para una fiesta infantil con una estética muy delicada.

La mesa está cubierta con un mantel rosa con volados y estampado de cuadros pequeños, y sobre ella hay arreglos florales con rosas rojas y flores rosadas, además de platos con frutas, bocaditos y dulces.

El detalle más destacado son los globos metálicos en forma de corazón color rosa, que flotan sobre la mesa y le dan un toque festivo y tierno.

La decoración combina tonos rosas, dorados y blancos, creando una atmósfera romántica y elegante.

Al cumple de Eva no le faltó nada: la pequeñas tuvieron un día de spa y juegos al aire libre, en un enorme y cuidado jardín.

