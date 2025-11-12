Luego de que surgieran todo tipo de especulaciones sobre las razones que causaron el fin de la amistad entre Eugenia “la China” Suárez y La Joaqui, Yanina Latorre rompió el silencio y reveló qué famoso jugador de fútbol internacional tuvo que ver con este quiebre.

“La China y La Joaqui eran muy amigas. Incluso, en un momento, la China le festejó un cumpleaños a la Joaqui. Pero parece que la Joaqui cayó con mucha gente, y a la China no le habría gustado. Ahí empezó el ruido”, comenzó diciendo Yanina en Sálvese Quien Pueda.

Sin embargo, la verdadera bomba llegó después. Según la conductora, el conflicto se habría originado por un reconocido futbolista colombiano: “La Joaqui tuvo un novio que nunca trascendió tanto. Era un jugador de fútbol que se llama James Rodríguez. Ella lo contó muy por arriba en una nota, pero nunca lo confirmó públicamente”, detalló.

Foto: Instagram (@jamesrodriguez10)

La historia tomó un giro inesperado cuando, según la presentadora, la China empezó a seguir a James en redes justo después de que La Joaqui terminara su romance: “Ni bien la Joaqui cortó con James, la China lo empezó a seguir. Y no sólo a él, también al chofer y hombre de confianza del futbolista”.

Pero lo más sorprendente fue lo que vino después: “Las historias del chofer mostraban a la China paseando en el auto por Colombia. ¡Con el chofer de James! Imaginate la cara de la Joaqui cuando vio eso”, sumó.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

“La China tiene una obsesión con los ex de las amigas. No puede con eso. Quería un jugador de fútbol, y ahí fue. Lo logró con Mauro Icardi”, cerró Yanina Latorre, filosa.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SE SUPO EN QUÉ PROGRAMA DE TV VA A ROMPER EL SILENCIO LA CHINA SUÁREZ: “ELLOS NO SE CONOCEN”

Después de semanas de polémicas y el escándalo que desató su fallida entrevista en varios ciclos de streaming, se conoció en qué programa de televisión Eugenia “la China” Suárez romperá el silencio en una única entrevista.

La primicia la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, y sorprendió a todos en el piso: “Tengo primicia: ¡la China va a dar una única entrevista! Olga no la quiso. Luzu TV no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie, hay que promocionar”, comenzó diciendo Yanina al aire.

“Todavía no hay comunicado, ni emitieron nada. Saben que La China no se lleva bien casi con nadie de la tele… pero tuve que volver a la televisión“, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Finalmente, la presentadora develó el misterio: “Ellos no se conocen. Este viernes, la China Suárez va a estar con Mario Pergolini en su programa. Creo que lo van a grabar ese mismo viernes a la tarde”, cerró.

¡Imperdible!