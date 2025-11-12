La inesperada baja de Eugenia “la China” Suárez de una entrevista que iba a dar en el streaming de Luzu TV sigue generando repercusiones, y esta vez fue Nati Jota quien dio su opinión sobre el escándalo.

En una nota que dio a Puro Show, la influencer que trabaja en Olga habló sin vueltas sobre la actitud de la actriz, quien —según trascendió— habría puesto condiciones para aceptar la nota, entre ellas que participara Nico Occhiato.

“No escuché mucho. Yo la hubiera visto (a la nota). Cuando salía de mi programa, me hubiera ido a verla. Supongo que encontrará otro lugar donde se siente más cómoda”, comenzó diciendo Nati.

Luego, analizó la situación desde su rol como conductora: “Me parece medio raro que se haya bajado cuando ya la habían vendido (a la nota). Pero bueno, entiendo que a veces pasan estas cosas. Y como persona que hace un programa, claro que cuando alguien se baja es un bajón, porque uno se compromete, de alguna manera, con el público cuando vende que alguien va a venir”.

“A mí me hubiera encantado que venga a mi programa, obvio, pero no sé si de arriba no lo quisieron hacer o si nunca llegó la propuesta. No tengo idea”, añadió.

Y cerró, contundente: “Obvio que la recontra banco a Wanda Nara, pero igual era una nota interesante, periodísticamente me hubiera gustado hacerla. Pero no tengo idea qué fue exactamente lo que pasó”.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE LA CHINA SUÁREZ CON YANINA LATORRE TRAS SU FUERTE CRUCE EN LAS REDES: “LE PICA”

La guerra virtual entre Yanina Latorre y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo y explosivo capítulo. En las últimas horas, la conductora de Sálvese Quien Pueda sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en Instagram Stories donde dejó en evidencia la reacción de la actriz tras sus recientes enfrentamientos públicos.

“Me bloqueó la nipona. Jajajajajajajajaja. Le pica, eh”, escribió Yanina sobre un fondo negro, dejando claro que la pareja de Mauro Icardi decidió ponerle punto final —al menos digitalmente— a su intercambio con la angelita más filosa.

El gesto de la China no pasó desapercibido entre los fans de ambas. Mientras tanto, Yanina, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de redoblar la apuesta con ironía y humor.