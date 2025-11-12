El 12 de noviembre, la China Suárez iba a dar una entrevista a Antes que Nadie, iba a dar una entrevista a Antes que Nadie, uno de los programas de streaming de Luzu TV.

La sorpresiva baja, sumada a la ola de hate que recibió la productora de Nico Occhiato, al igual que los integrantes del programa al que iba a asistir la actriz: Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín “El Trinche” Dardik, encendió una inesperada polémica.

En una nota en vivo con Nico, Analía Franchín no solo se paró para aplaudir a Occhiato por no acceder a los presuntos caprichos y exigencias de la China, sino que también apoyó la decisión del joven productor de no minimizar ni entrometerse en el trabajo de sus compañeros ante los pedidos de la actriz y su equipo.

Analía Franchín se paró en la nota con Nico Occhiato y lo aplaudió por lo que dijo de China Suárez (Telefe)

Analía Franchín sorprendió a Nico Occhiato: se levantó y lo aplaudió

“¿Me permiten hacer algo? ¿Me puedo poner de pie? Te aplaudo, Nico Occhiato. Deberíamos copiarte todos y no caer en el capricho de ella (la China)”, dijo la panelista en A la Barbarossa.

“Yo también”, agregó Eliana Guercio. Y Nancy Pazos, también aplaudiendo al conductor y productor de Luzu, sumó: “Lo aplaudo porque es el único empresario de los streaming que tiene a todos los empleados en blanco, como corresponde”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.