Stephanie Demner y Guido Pella agrandan la familia. La influencer y el extenista esperan su segundo hijo juntos (ya tienen a Arianna, de casi 4 años) y la noticia fue confirmada en vivo en LAM. Luego, la influencer se mostró muy feliz por este nuevo presente en las redes sociales.

“Van a tener su segundo bebé Stephanie Demner y Guido Pella. ¡Felicitaciones para ellos!”, anunciaron en el ciclo de América. Además, contaron que el embarazo era un deseo muy buscado por ambos: “La verdad que estaban felices, venían queriendo agrandar la familia, así que bueno, se dio”.

En el programa también revelaron que Stephanie ya estaría transitando el tercer mes de embarazo: “Está de tres meses y medio ya”, detalló Pepe, aunque evitó confirmar el sexo del bebé. “Sí, ya saben qué va a ser, pero no lo puedo decir”, lanzó con misterio.

Foto: Instagram (@stephaniedemner) Por: Fabiana Lopez

Minutos después de que la noticia saliera al aire, la propia Stephanie terminó de confirmar el embarazo con un emotivo posteo en sus redes sociales. Allí compartió una tierna producción familiar junto a Guido Pella y Arianna, quien sostuvo feliz una ecografía: “Se agranda la comunidad”, escribió la influencer junto a un emoji de pollito y un corazón rojo, frase que rápidamente se llenó de likes y mensajes de cariño de sus seguidores y famosos.

En las imágenes se la vio luciendo su pancita mientras abrazaba a Guido y a su hija en una postal súper íntima y romántica que enterneció a todos.

¡Felicidades!

Foto: Instagram (@stephaniedemner)

Foto: Instagram (@stephaniedemner)

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SOFÍA GONET REVELÓ QUE JAMÁS TRABAJARÍA CON STEPHANIE DEMNER Y DIO A CONOCER EL POLÉMICO MOTIVO

Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- no se guardó nada y sorprendió con una confesión explosiva. Invitada al programa de streaming Patria y Familia, la participante de MasterChef Celebrity respondió sin filtro cuando le preguntaron con qué figura del medio no aceptaría compartir trabajo: Stephanie Demner.

“Con quién no trabajaría más de todas estas personas...”, atinó a decir, mientras miraba carteles con distintas fotos de figuras. Allí, al llegar a la imagen de la influencer no dudó en darla vuelta.

“La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30 mil seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”, detalló, sin filtro.

Foto: Captura de video de X (@YaninaLatorreTV)

“Entonces, yo ahora haría lo mismo. Diría ' si es con ella, a mí no me tenés’”, afirmó, dejando atónitos a los conductores y al resto del equipo que no salió de su asombro al escuchar estas palabras de la expareja de Homero Pettinato.

¡Tremendo!