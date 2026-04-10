La influencer Stephanie Demner volvió a marcar tendencia con un look que combinó romanticismo y modernidad. En un evento exclusivo de Swarovski junto a Ariana Grande, deslumbró con un estilismo donde el encaje reciclado fue protagonista.

El outfit giró en torno a un vestido celeste de encaje reciclado firmado por Dress & Cats, que se destacó por su impronta artesanal y su diseño asimétrico, corto adelante y largo atrás, con un corset que aportó sensualidad sin perder delicadeza.

Para contrastar con la suavidad del look, sumó una campera bomber bordó y botas bucaneras, logrando un equilibrio entre lo romántico y lo urbano.

Stephanie Demner. Crédito: Instagram

LOS DETALLES DEL LOOK DE STEPHANIE DEMNER

Las joyas fueron otro de los puntos clave: eligió piezas de la cápsula inspirada en Ariana Grande para Swarovski, con cadenas finas y cristales en tonos suaves que evocaron un universo fantástico.

Stephanie Demner. Crédito: Instagram

Stephanie Demner. Crédito: Instagram

El beauty look acompañó la estética general con el pelo suelto y maquillaje en tonos pastel, resaltando la frescura y luminosidad del conjunto.

Stephanie Demner. Crédito: Instagram

Además, la influencer mostró otra versión del encaje en clave streetwear durante su paso por Miami, donde combinó un vestido translúcido con jean y sandalias, reafirmando la versatilidad de este material en distintos estilos.