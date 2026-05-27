La obra teatral Sottovoce, protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, se ubicó en el primer puesto de recaudación durante su primera semana en cartel, según el ranking difundido por AADET.

La comedia, que se presenta en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, tuvo un fuerte arranque desde su debut y rápidamente logró posicionarse entre los títulos más convocantes de la temporada teatral porteña.

Sottovoce en el teatro El Nacional Sancor Seguros (Foto: Prensa)

Escrita por Mariano Pensotti y Adrián Suar, y dirigida por Pensotti, la historia gira en torno a dos primos y socios de una empresa textil familiar que están a punto de concretar una venta millonaria a un grupo extranjero.

ACÁ EMPIEZA EL CONFLICTO: LA TRAMA DE SOTOVOCE

Sin embargo, una discusión por el reparto del dinero desencadena una serie de conflictos personales, tensiones familiares y secretos que salen a la luz en medio de una noche caótica.

Sottovoce en el teatro El Nacional Sancor Seguros (Foto: Prensa)

La trama también suma a las parejas de los protagonistas, interpretadas por Carla Peterson y Lorena Vega, quienes intervienen en la disputa con intereses propios, mientras una fuerte tormenta amenaza con cambiarlo todo.

Con humor, situaciones de enredos y una mirada sobre el poder, la ambición y los vínculos, Sottovoce apuesta a una combinación de comedia y drama que encontró una rápida respuesta del público en sus primeras funciones.

Sottovoce en el teatro El Nacional Sancor Seguros (Foto: Prensa)

La obra ofrece funciones de jueves a domingo en el Teatro El Nacional, ubicado sobre la avenida Corrientes. Las entradas pueden conseguirse a través de Plateanet y en la boletería del teatro.

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