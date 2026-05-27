Andrés Calamaro volvió a demostrar por qué es una de las figuras más importantes del rock en español con un show arrollador en el primero de sus cuatro conciertos en el Movistar Arena. Con entradas agotadas, una banda en vivo demoledora y un público completamente entregado, el artista ofreció una noche inolvidable repleta de clásicos y grandes momentos.

Andrés Calamaro arrasó en el Movistar Arena. Video: prensa

ENTRADAS ANDRÉS CALAMARO EN MOVISTAR ARENA: ÚLTIMAS DISPONIBLES

Todavía quedan últimas entradas disponibles para la función del 8 de junio a través del portal de Movistar Arena Argentina, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro.