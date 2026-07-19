Cuando Yanina Latorre tuvo su gran oportunidad de independizarse de Ángel de Brito y comenzar a conducir SQP, uno de sus pedidos fue llevarse con ella a Ximena Capristo, hasta entonces panelista de LAM elegida personalmente por Ángel de Brito.

Desde entonces, la ex Gran Hermano es la única que se mantiene en su silla tras la salida de Lizardo Ponce y Fede Popgold, y en LA Noche de Mirtha contó por qué priorizó el ciclo de Latorre antes que mantener su silla en el de De Brito.

Qué dijo Ximena Capristo sobre su cuerpo y la reacción de Yanina Latorre (captura de América TV)

“Estuve trabajando en LAM, y después, cuando surgió SQP, Yanina le consultó a Ángel si me podía proponer que yo esté ahí en el panel. Yo después, en común acuerdo con la productora, decidí quedarme en el programa de 7 a 8 porque era más temprano y podía llegar a cenar con mi familia, que para mí es muy importante”, recordó la invitada.

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A la hora de ahondar en sus motivos para dejar el programa de De Brito para ir a otro con más riesgo, Ximena confesó de dónde sacó valor. “A mí no me gusta perderme nada de mi hijo. Yo reciente escuchaba a María Belén Ludueña y a mí me costó muchísimo quedar embarazada y poder tener a Félix”, señaló.

“Entonces preferí quedarme con el programa que iba más temprano que ir con LAM, que me encantaba estar ahí porque Ángel, que lo adoro, fue el primero que me dio una oportunidad en ser panelista. Me sentó ahí, que yo estaba puerpera, recién parida, y no podía hacer teatro tampoco por una cuestión de que no quería dejar a mi bebé”, agregó, impresionando a Mirtha con la crudeza de su frase.

Ximena Capristo y su menopausia sin filtros Por: Instagram @ximecapristo

“Ángel me dio la primera oportunidad de ser parte de un panel y siempre voy a estar agradecida con él, y siempre se lo digo. Pero bueno, me convenía más el tema de estar más temprano, de 7 a 8, y bueno, por eso me quedé con Yanina”

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