Durante algunos días circularon rumores sobre la supuesta muerte de “El atendedor de boludos”, el icónico ex inspector de colectivos que se volvió viral en redes sociales años después de negarse a contestarle a un cronista en la calle. Sin embargo, en las últimas horas, el hombre sorprendió a todos al reaparecer en sus cuentas para celebrar su cumpleaños número 78.

Las "fake" news sobre la muerte de Daniel Frasca (Foto: X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

La imagen que compartió rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de quienes creían que ya no estaba con vida. En la foto, se lo puede ver sonriente y en buen estado de salud, lo que generó alegría entre sus seguidores y desató una ola de mensajes de cariño y nostalgia.

El personaje se hizo conocido por sus videos y frases que se viralizaron en distintas plataformas digitales. Su estilo directo y “mala onda” lo convirtieron en un referente de la cultura popular en internet.

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A pesar de los años y de los rumores que circularon sobre su salud, “El atendedor de boludos” demostró que sigue vigente y que mantiene el contacto con su público a través de las redes sociales.

Daniel Frasca, el "atendedor de boludos", cumplió 78 años (Fotos: Daniel Frasca)

Daniel Frasca, el "atendedor de boludos", cumplió 78 años (Fotos: Daniel Frasca)

Daniel Frasca, el "atendedor de boludos", cumplió 78 años (Fotos: Daniel Frasca)

La publicación de su foto por el cumpleaños número 78 generó una ola de mensajes de apoyo y sorpresa. Muchos usuarios expresaron su alegría por verlo bien y le desearon un feliz cumpleaños, mientras otros recordaron sus frases más emblemáticas.

La reaparición del personaje dejó en claro que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo muy querido y recordado por quienes disfrutaron de sus videos y ocurrencias.

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