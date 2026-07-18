A horas de la esperada final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ entre la Selección argentina y España, se conoció un dato inesperado sobre Wanda Nara. Según informó la periodista Naiara Vecchio, la conductora viajará especialmente a Estados Unidos para presenciar el encuentro, aunque su estadía será muy breve.

De acuerdo con la información difundida por la periodista en sus redes sociales, la empresaria fue convocada por una importante marca para asistir al evento deportivo como embajadora, en el marco de un contrato millonario.

El jugado look de Wanda Nara con la camiseta de argentina. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

¿POR QUÉ WANDA NARA VIAJA LA FINAL DEL MUNDIAL™?

Según reveló Naiara Vecchio, Wanda Nara viajará al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, exclusivamente para presenciar la final entre Argentina y España. La mediática se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a sus hijos en Europa y hará un viaje relámpago para cumplir con el compromiso comercial.

“Wanda Nara viaja a la final del Mundial por 24 horas con un contrato millonario. La convocó una marca como embajadora para ver Argentina vs España en MetLife Stadium de Nueva Jersey. Luego regresa a Europa y sigue con sus vacaciones", escribió la periodista en X.

Wanda Nara viaja a la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: X/@naivecchio)

Su ex, Maxi López, con quien mantiene un excelente vínculo a diferencia de Mauro Icardi, se encuentra cubriendo el evento mundial para Telefé. En tan solo horas estaría llegando a Nueva York y ya está dando que hablar.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 EN ARGENTINA?

La esperada final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y comenzará a las 16:00 (hora de Argentina). Se espera que la ceremonia de clausura arranque antes del pitazo inicial, mientras que el inédito show del entretiempo tendrá lugar durante el descanso del encuentro.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Google).

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