La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ ya comenzó y, mientras Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles del equipo, la FIFA confirmó un dato que no pasó desapercibido para los fanáticos: la camiseta que utilizará la Selección argentina frente a España.

El encuentro, que definirá al nuevo campeón del mundo este domingo, tendrá a la Albiceleste vistiendo su tradicional uniforme titular, una elección que despierta un fuerte simbolismo por los antecedentes históricos del combinado nacional.

Leo Messi en el partido de la Selección argentina contra Argelia en el MUNDIAL™ (Foto: AP).

CON QUÉ CAMISETA JUGARÁ ARGENTINA LA FINAL DEL MUNDIAL™

La FIFA oficializó que Argentina disputará la final con su clásica camiseta albiceleste, acompañada por pantalón blanco y medias blancas.

Del otro lado, España saldrá al campo con su uniforme principal: camiseta roja, pantalón azul y medias oscuras. Los arqueros también tendrán colores diferenciados: Emiliano “Dibu” Martínez vestirá completamente de verde, mientras que Unai Simón lo hará con un conjunto celeste.

Dibu Martínez (Foto: Instagram/@emi_martinez26).

La decisión no solo responde al protocolo habitual del máximo organismo del fútbol, sino que además mantiene una tradición que ilusiona a los hinchas argentinos.

EL DATO QUE ENTUSIASMA A LOS HINCHAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

La camiseta titular está ligada a los momentos más gloriosos de la historia de la Selección argentina. Con esa casaca, el equipo conquistó sus tres títulos mundiales: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

En esta Copa Mundial de la FIFA 26™, además, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni utilizó mayoritariamente esa indumentaria durante el torneo. La única excepción fue la semifinal frente a Inglaterra, cuando vistió la camiseta alternativa.

ARGENTINA Y ESPAÑA DEFINIRÁN AL CAMPEÓN DEL MUNDO

La final enfrentará a dos de las mejores selecciones del campeonato. Argentina llega tras eliminar a Inglaterra en semifinales, mientras que España consiguió su lugar en la definición luego de vencer a Francia.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Google).

Con la indumentaria ya confirmada y todo listo para el duelo decisivo, la Selección buscará escribir una nueva página dorada de su historia y levantar una nueva COPA MUNDIAL™.

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