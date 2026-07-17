La expectativa por la final del Copa Mundial de la FIFA 26™ entre la Selección Argentina y España, que se jugará el domingo 19 de julio, disparó la consulta sobre cuánto cuesta viajar a ver el partido más esperado del año.

Los precios de los vuelos, el alojamiento y las entradas varían según la anticipación, la categoría y los servicios incluidos.

En el programa Puro Show repasaron las opciones más buscadas por los hinchas que quieren estar en el último partido de Messi. Un vuelo de Buenos Aires a Nueva York con escalas ronda los 4.266 dólares, mientras que el pasaje directo puede llegar a los 24.690 dólares.

Sin embargo, algunos pasajeros frecuentes o quienes cuentan con millas han conseguido tarifas directas por 5.800 o 6.000 dólares en Aerolíneas Argentinas, dependiendo de la disponibilidad y la fecha de compra.

Cuánto sale viajar a ver la final del Mundial 2026 (Foto: captura de Puro Show).

El alojamiento en Manhattan tampoco es económico: tres noches en un hotel pueden costar alrededor de 972 dólares, y en la zona de Times Square, dos noches llegan a los 1.000 dólares.

En New Jersey, donde muchos paquetes incluyen traslados al estadio, el precio de dos noches de hotel forma parte de las propuestas armadas por agencias especializadas.

CUÁNTO SALE UN PAQUETE COMPLETO PARA LA FINAL DEL MUNDIAL

Las agencias que se dedican a vender paquetes deportivos ofrecen alternativas que incluyen entrada categoría 3 (la más económica y popular), dos noches de hotel en New Jersey, traslados entre hotel y estadio, asistencia al viajero y los aéreos.

El valor de este combo ronda los 18.900 dólares en base doble, aunque algunos paquetes llegan a los 20.000 dólares.

Cuánto sale viajar a ver la final del Mundial 2026 (Foto: captura de Puro Show).

Estos precios suelen ser más bajos que los de compra individual porque las agencias compran pasajes y entradas con mucha anticipación y, en algunos casos, alquilan aviones completos para sus clientes. Aun así, la cifra es considerada elevada por muchos hinchas, aunque se trata de un evento que ocurre solo cada cuatro años y, en este caso, podría ser el último partido de Lionel Messi en un MUNDIAL™.

EL VALOR DE LAS ENTRADAS Y LAS DIFERENCIAS ENTRE CATEGORÍAS

El precio de las entradas varía según la ubicación en el estadio. La categoría 3 es la más accesible y permite mezclarse con hinchas de todo el mundo, pero hay opciones más caras.

Por ejemplo, una entrada de categoría 2, ubicada detrás del arco, puede superar los 10.000 dólares. Si a eso se suma un vuelo directo a Nueva York, el gasto total puede alcanzar los 16.000 dólares o más.

La demanda y la cercanía de la fecha hacen que los precios suban rápidamente, y quienes compran a último momento suelen pagar mucho más.

Además, pertenecer a un programa de pasajero frecuente o contar con millas puede ayudar a reducir el costo del pasaje, aunque la diferencia sigue siendo significativa.

En definitiva, para ver a Argentina en la final del Mundial 2026 ante España en Nueva York, el gasto puede ir desde los 18.900 dólares en un paquete básico hasta más de 24.000 dólares, conforme a la información que dieron en el programa Puro Show, si se eligen vuelos directos y entradas de mayor categoría.

Un evento único, con precios que reflejan la magnitud de la cita y la pasión de los hinchas argentinos.

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