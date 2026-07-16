A días de la esperada final del Mundial 2026, comenzó a tomar fuerza una versión que ilusiona a los fanáticos argentinos: María Becerra sería la elegida para interpretar el Himno Nacional antes del partido decisivo con España.

La información fue revelada en Sálvese Quien Pueda, donde aseguraron que la cantante es la principal apuntada para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la jornada: “El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es nada más y nada menos que María Becerra”, anunciaron al aire.

La revelación generó entusiasmo inmediato en el estudio: “¡Me encanta! Ojalá lo haga”, reaccionaron, aunque aclararon que, por el momento, no hay confirmación oficial.

Foto: Instagram (@mariabecerra)

Fue entonces cuando el periodista Nicolás Peralta contó qué averiguó tras comunicarse con el entorno de la artista: “Hablé con el mánager. María Becerra en este momento está en España porque está con una serie de recitales, le quedan varias fechas por delante. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo, no me lo termina de confirmar. No lo niegan ni lo afirman”, explicó.

Por ahora, todo sigue siendo un fuerte rumor, pero el nombre de María Becerra ya empezó a sonar con fuerza como la posible voz elegida para emocionar a millones de argentinos en la previa de la gran final de la Copa del Mundo.

“El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es nada más y nada menos que María Becerra”.

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SHAKIRA CONMOVIÓ A ANTONELA ROCCUZZO CON EL MENSAJE QUE LE DEDICÓ A LIONEL MESSI TRAS EL TRIUNFO DE ARGENTINA

Shakira volvió a demostrar la admiración que siente por Lionel Messi y conmovió tanto al capitán de la Selección Argentina como a Antonela Roccuzzo con el mensaje que publicó en las redes tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una imagen del futbolista y le dedicó palabras cargadas de elogios: “¡Lo que está haciendo @leomessi es más que extraordinario!”, comenzó escribiendo.

Luego profundizó sobre el presente del rosarino: “Refleja los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a cualquier pronóstico. Demuestra que a una persona no la definen la edad ni lo que digan los demás”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@shakira) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Shakira también tuvo un especial reconocimiento para Antonela, al destacar la importancia que tiene en la vida del futbolista: “¡Y sé que tener a una mujer como @antonelaroccuzzo a su lado le da la fuerza y ​​la inspiración para demostrarlo!”, expresó la artista.

La reacción de Antonela no tardó en llegar. La empresaria compartió el posteo de Shakira en sus propias historias de Instagram, y respondió con dos emojis que reflejaron su emoción: una carita conmovida y un corazón blanco.

Con este nuevo gesto, la cantante dejó en claro el profundo respeto y la admiración que siente por el capitán argentino, quien continúa haciendo historia en la Copa del Mundo.