El partido entre Argentina y España por la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ tiene en vilo a millones de personas, y el mentalista Tony Kamo fue categórico al explayarse sobre lo que cree que va a pasar el domingo desde las 16 en el estadio de Nueva Jersey: “El partido va a ser muy increíble”

“Sé que Argentina va a ganar por goleada”, afirmó resignado y entre risas el famoso psicólogo español.

De visita por Buenos Aires, donde el lunes a las 18:00 compartirá su experiencia Dejar de Fumar, en el Hotel Scala (Bernardo de Irigoyen 740), el español fue honesto al explicar por qué avisora una dura derrota de su patria.

Tal como en sus encuentros magistrales, donde sostiene la premisa de “la transformación mental como un estilo de vida”, porque “la forma en que ves el mundo, determina el mundo en el que vives”, Kamo fundamentó sus vaticinios en sus conocimientos de neurociencias.

Tony Kamo.

Para Kamo “va a ser imposible” derrotar la mente imbatible de Lionel Messi, y ni él “ni nadie” podría ayudar a los ibéricos: “Al éxito no se le puede decir que es fracaso porque es éxito. Eso es imposible”.

Tony Kamo llega a Buenos Aires para ayudar a dejar de fumar.

-¿Qué podés decir de la tranquilidad con que Messi camina para patear un córner cuando otro iría corriendo desesperado por el tiempo que se agota?

-Él tiene una forma de tirar. Él sabe de su concentración y la forma de hacerlo. Él está adelantándose a lo que nosotros estamos queriendo ver en el juego. Ese es el arte que él tiene. Ese es el gran don que lo hace ser único. Por lo tanto, él ya va con su paz y con su tranquilidad. Cada uno hace su juego. Es fantástico.

Lionel Messi. (Foto: @leomessi)

-¿Vos crees que tus compatriotas necesitarían tu asistencia para derrotar la mente imbatible de Lionel Messi?

-No, ni yo ni nada. No, va a ser imposible. Olvídate. No. Al éxito no se le puede decir que va a convertirse en fracaso porque es éxito. Eso es imposible. No. Bajo ningún concepto.

-Hay mucha presión sobre el Lamine Yamal. ¿Cómo lo ves a él?

-Yo lo veo bien. Este va a ser un partidazo muy bueno.

Lamine Yamal. (Foto: @lamineyamal)

La resiliencia argentina

-Como psicólogo analizo: Cuatro partidos más atrás ha habido una resiliencia alucinante en la Argentina. Cuando parecía que estaba acabado, hicieron ¡Bum! Se levantaron. Eso es un trabajo motivador para el país, para la gente, para los chicos que quieren conseguir, para buscar figuras importantes representativas. Es algo maravilloso. Bastaron diez, doce minutos para hacer un cambio.

-Argentina es la selección más goleadora y España tiene la valla menos vencida. Ahora, dejando de lado la estadística y la estrategia, ¿la fortaleza mental inside?

-Inside en toda la vida. No es el mismo sentirte acabado que sentirte motivado. Depende de cómo uno toma las cosas. La actitud y la esencia que uno tiene incorporado en todo. Hay gente que cualquier tensión los derrota y hay gente que cualquier tensión le dice, “ahora te vas a enterar, nene. Ahora voy a por ti”.

Lionel Messi y Lautaro Martínez festejan la victoria de Argentina por 2-1 ante Inglaterra, y el pase a la final contra España. (Foto: AP)

-¿No sería mejor que sale con esa actitud ganadora de minuto uno para tenernos sufriendo 90 minutos?

-Nosotros no podemos decir que están saliendo con una actitud no ganadora para luego ganarlos. Cada uno tiene su táctica. Están empezando a jugar. Están viendo, están conociendo la táctica que están empleando para ese juego. Existen muchas formas. A mí me parece muy bien. Pero lo más importante es la sincronicidad. Las pérdidas de las pelotas que uno lo alcanza, otro lo tiene, otro las lleva y las cambia. La forma de capturar la energía, la sincronicidad entre todos. Es hecho cuando se levanta. Eso es maravilloso. Eso es genial.

Lionel Messi. AP

-El domingo uno de los dos va a festejar... Espero que seamos los argentinos.

-Yo también sé que van a ser ustedes, los argentinos, los que van a festejar el domingo. Yo sé que va a ganar Argentina y le va a dar una goleada a España. Va a ser increíble.

-Un cabulero argentino diría que nos estás mufando, que nos estás tirando toda la presión.

-Sí, eso es lo que suele pasar cuando hay un pensamiento ansioso. Que estás diciendo, estarás diciendo esto, estarás diciendo esto. Deja de ser un pensamiento ansioso e inseguro y simplemente piensa en lo que ha sucedido hasta el día de hoy. La remontada ha sido increíble, aplastante. Piensa en eso.