Mientras la Selección argentina celebraba el histórico triunfo ante Inglaterra que le dio el pase a la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, una imagen publicada por Antonela Roccuzzo en sus redes sociales captó la atención de los fanáticos.

En una de las historias que compartió desde el estadio, la esposa de Lionel Messi aparece fundida en un abrazo con Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, celebrando uno de los momentos más importantes del torneo para la Albiceleste.

La postal no pasó desapercibida porque terminó confirmando lo que muchos seguidores ya habían notado a lo largo de la competencia: Muriel fue la mujer de la Scaloneta con la que Antonela mostró mayor cercanía durante todo el Mundial.

Antonela Rocuzzo y Muriel López Benítez celebraron juntas celebrando el pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

A diferencia de otras parejas de los futbolistas argentinos, Antonela mantuvo un perfil muy reservado durante la COPA MUNDIAL™. Aunque las mujeres de la Selección organizaron distintas salidas grupales y compartieron actividades juntas, ella no fue parte de esos encuentros.

Sin embargo, sí se la vio en varias oportunidades junto a Muriel López Benítez, con quien construyó una relación muy cercana durante la estadía en Estados Unidos. De hecho, además de la familia de Lionel Messi, Muriel fue la única de las parejas de los jugadores que ingresó al palco junto a Antonela para seguir los partidos de la Selección, un detalle que llamó la atención entre los hinchas.

QUIÉN ES MURIEL LÓPEZ, LA ESPOSA DE LISANDRO MARTÍNEZ Y AMIGA DE ANTONELA ROCCUZZO

Muriel López Benítez es la pareja de Lisandro Martínez desde hace más de una década. Ambos comenzaron su historia de amor cuando eran adolescentes en Gualeguay, Entre Ríos, mucho antes de que el defensor iniciara su carrera profesional que lo llevó por Newell’s, Defensa y Justicia, Ajax, Manchester United y la Selección argentina.

Aunque mantiene un perfil bajo, Muriel suele acompañar al futbolista en cada uno de los momentos más importantes de su carrera y comparte parte de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ ganó mayor visibilidad por su constante presencia alentando a la Selección y, especialmente, por la amistad que forjó con Antonela Roccuzzo, con quien compartió el palco y protagonizó uno de los abrazos más comentados tras la clasificación de Argentina a la final.

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