Rodrigo De Paul no quiso contener la felicidad y volvió a regalarle a sus seguidores una postal cargada de complicidad junto a Lionel Messi a horas de la histórica victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra, que metió al equipo albiceleste en la final del Mundo.

El volante compartió una historia con la frase “Buen díaaaa!!” y una fila de banderitas argentinas, reflejando el clima de euforia que se vive en la concentración.

UNA NOCHE PARA CONTAR DE ACÁ A CINCUENTA AÑOS

El equipo de Scaloni hizo lo que hacen los que no tienen miedo y remontó el partido con los dientes apretados, y cuando el silbato marcó el final, en algún lugar de Argentina —o de la memoria— empezó una fiesta que todavía no termina.

El posteo en las redes de Leo Messi. Crédito Instagram

La imagen que compartió De Paul lo dice todo: ambos futbolistas aparecen recostados en la cama del hotel, sin haberse siquiera cambiado la camiseta albiceleste, señal de que hay colores que se llevan hasta el último aliento.

De Paul y Messi, todavía con la camiseta puesta, el día después de la hazaña: la Selección amaneció soñando con la final. Crédito Instagram

Sobre la mesa de luz se distingue el termo y el mate dorado, testigos silenciosos de los festejos que se vivieron horas antes por el pase a la definición mundialista.

LA COMPLICIDAD ENTRE MESSI Y DE PAUL, OTRA VEZ VIRAL

No es la primera vez que Rodri elige mostrar en sus redes ese vínculo especial con el capitán del equipo.

Messi de rodillas y un compañero que lo abraza como quien no quiere soltar más nunca esa alegría: así se vivió, sobre el césped, el pase de Argentina a la final.

La dupla, que ya se ganó el cariño de los hinchas por este tipo de gestos espontáneos, volvió a explotar las redes: comentarios, repost y mensajes de fanáticos que celebran no solo la clasificación histórica, sino también la hermandad que se respira dentro del plantel que sueña con ser campeón del mundo.