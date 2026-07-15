Este miércoles por la noche Santiago del Moro anunció que la gala prevista para este miércoles quedaba suspendida y que tanto la eliminación como una nueva ronda de nominaciones se realizarán el jueves en una emisión especial. El anuncio tomó por sorpresa a los participantes y a los televidentes, que esperaban conocer quién se va del reality tras la “placa express” del último lunes.

El principal motivo de esta decisión obedece a la histórica victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra, que le aseguró un lugar en la final del Mundial 2026, y modificó la programación de la televisión entera. Uno de los cambios más importantes fue la suspensión de la gala de Gran Hermano, prevista para la noche de este miércoles.

El anuncio de Santiago del Moro sobre Gran Hermano (Foto: Instagram @santidelmoro)

Del Moro utilizó sus historias de Instagram para explicar el cambio de planes. “¡A seguir festejando Argentina! Nosotros nos vemos mañana jueves a las 22:30 con gala de nominación y eliminado de la casa", escribió el conductor, en sintonía con el clima de celebración que se vive en todo el país.

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La producción del reality decidió reprogramar la emisión para permitir que la audiencia disfrutara de los festejos por la clasificación de la Scaloneta a una nueva final del mundo. Miles de argentinos salieron a las calles apenas terminó el partido para celebrar el triunfo frente a Inglaterra.

De esta manera, la eliminación exprés que estaba prevista para este miércoles quedó postergada. Los participantes nominados deberán esperar un día más para conocer quién abandona la casa por decisión del público, que ya venía votando desde el lunes.

Los nominados de la placa express de Gran Hermano (Foto: Instagram @santidelmoro)

Lo participantes que se juegan su continuidad son “Cola”, Matías Hanssen, Juan Carlos López, Alejandra Majluf y Mariela Prieto.

La emisión del jueves tendrá una doble carga de tensión. Además de anunciar al nuevo eliminado, los jugadores que continúen en competencia volverán a ingresar al confesionario para realizar una nueva ronda de nominaciones, por lo que la gala reunirá dos instancias decisivas del juego.

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