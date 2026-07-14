El 13 de julio, Manuel Ibero quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, quien no estuvo en la tribuna para recibirlo fue su novia, Lola Tomaszeuski, por un motivo de peso.

La ex Gran Hermano se encuentra de viaje en Menorca, España, destino que está recorriendo junto a su excompañero de reality Franco Poggio. Por esa razón no pudo estar presente en el estudio para acompañar a Manuel en su salida del programa.

Manuel Ibero, eliminado de Gran Hermano (captura de Telefe)

A pesar de la distancia, Lola reaccionó en sus redes sociales con un mensaje dedicado a Ibero. Compartió una imagen del momento en que abandonó la casa y escribió: “Siempre con esa sonrisa”, junto a un corazón.

Antes de despedirse del reality, Manuel también dejó en claro que uno de sus mayores deseos era reencontrarse con ella.

"Andá a ver a tu novia", le dijo Charlotte Caniggia al despedirlo.

Con las emociones a flor de piel, Ibero respondió: "Voy a ver a mi ‘jermu’, si todavía me quiere".

El contundente mensaje de Lola tras la eliminación de Manuel Ibero de Gran Hermano (captura de Instagram)

Qué hizo Zoe Bogach tras ser desvinculada de Telefe y la eliminación de Manuel Ibero de Gran Hermano

El lunes 13 de julio fue un día especialmente intenso para Zoe Bogach. Por un lado, fue desvinculada del stream La Jugada, de Telefe, luego de una serie de actitudes y comentarios que, según trascendió, no habrían sido bien recibidos por las autoridades del canal. Horas más tarde, Manuel Ibero, su expareja, quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Durante los últimas días, Zoe había impulsado públicamente una campaña en contra de Manuel. Ese accionar, de acuerdo con distintas versiones, habría sido uno de los factores que derivaron en su salida de La Jugada.

En medio de ese escenario y del fuerte revuelo que se generó en redes sociales, la influencer tomó una decisión que llamó la atención de sus seguidores: puso su cuenta de Instagram en modo privado.

Qué hizo Zoe Bogach tras ser desvinculada de Telefe y la eliminación de Manuel de Gran Hermano (captura de Instagram)

La medida llegó luego de recibir una gran cantidad de críticas y mensajes negativos durante las últimas horas. De esta manera, solo quienes ya la seguían pueden acceder a sus publicaciones mientras atraviesa el momento de mayor exposición.

De todos modos, se espera que la cuenta vuelva a ser pública, ya que Instagram representa una de las principales fuentes de ingresos de Zoe Bogach gracias a su trabajo como creadora de contenido e influencer.