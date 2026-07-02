La emoción se apoderó de la casa de Gran Hermano: Generación Dofrada cuando Manu Ibero recibió la visita sorpresa de su mamá, Verónica, en una gala cargada de sentimientos. Apenas la vio ingresar, el participante no pudo contener las lágrimas y protagonizó un conmovedor abrazo con su madre.

Con la voz entrecortada por la emoción, Verónica buscó tranquilizar a su hijo desde el primer instante: “Te amo, mi amor. Vine a verte. Acá estoy. Mamá está siempre. Hoy estoy acá, pero siempre estoy acá (le señala el pecho)”, le expresó mientras lo abrazaba.

Lejos de hablar del juego, la mujer eligió transmitirle el cariño y el orgullo que siente toda la familia por él: “Estamos todos bien. Te vemos siempre. Estamos orgullosos de vos, de la persona que sos, humana, llena de valores, educado y tolerante”, le dijo, provocando un nuevo llanto en Manu.

Foto: Captura (Telefe)

Visiblemente emocionada, Verónica continuó llenándolo de elogios y alentándolo a seguir adelante en la competencia: “Te amo, mi vida. El mundo es tuyo. Tengo fe en vos. Sos mi orgullo. Educado, caballero. ¿Qué más puedo pedir si lo tengo todo?”.

Antes de despedirse, también le hizo llegar el cariño del resto de sus seres queridos: “Te extrañamos. Tus hermanos, tus abuelos. Todos. Te extrañamos muchísimo. Pasaron muchos, muchos meses, para nosotros una eternidad. Pero queremos que sigas como vos lo sabés hacer”, afirmó.

Cuando llegó el momento de abandonar la casa, Verónica intentó contener la emoción de su hijo con un último mensaje de aliento: “Te amo, mi vida. Te amo. No llores. Yo estoy contenta. Estoy feliz”, le dijo antes de despedirse al ritmo de la cuenta regresiva.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

JUANICAR ROMPIÓ EN LLANTO CON LA CONMOVEDORA VISITA DE SU MAMÁ ROXANA EN GRAN HERMANO: SUS PROFUNDAS PALABRAS

La emoción volvió a desbordar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una nueva edición de Congelados, esta vez protagonizada por Juanicar, quien no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su mamá, Roxana.

Con el participante inmóvil, tal como exige la dinámica, su madre ingresó para dedicarle un extenso y conmovedor discurso en el que repasó su historia juntos, recordó los momentos más difíciles que atravesaron como familia y destacó la enorme admiración que siente por él.

Apenas entró a la casa, Roxana abrió su corazón frente a su hijo: “Venía pensando qué decirte. Hay muchas cosas que te dije, pero hay una que no te dije nunca. Y es que fuiste el hijo que jamás me miró juzgándome”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (Telefe)

Visiblemente emocionada, recordó que, como madre, cometió errores, pero siempre encontró comprensión en Juanicar: “Tuve muchas equivocaciones. Cometí errores, como todos los papás. Porque no nacimos siendo papás. Pero este es mi hijo. Me amó sin reproches toda mi vida”, expresó entre lágrimas.

“Cuando yo estaba en uno de los peores momentos de mi vida, él venía con su bicicleta a verme. Cuando mi mamá estaba en una silla de ruedas, él me acompañaba en los peores momentos”, recordó con la voz quebrada.

Luego definió a su hijo con palabras cargadas de orgullo: “Este es mi hijo. Una persona generosa, valiente, amorosa. Sos un hombre fuerte, bendecido. Sos un hombre con un propósito que se está cumpliendo”, afirmó, con Juanicar quebrado en llanto.

Foto: Captura (Telefe)

La mamá del participante también habló del camino que recorrió para cumplir sus sueños artísticos: “Tampoco, a veces, te creí cuando me decías: ‘Ma, quiero actuar, quiero cantar’. Yo te decía: ‘Estudiá otra cosa’. Pero vos insististe y nadie te regaló nada. Todo lo hiciste vos mismo”, confesó.

Además, destacó la humildad con la que, según ella, su hijo transita su carrera: “Hiciste una película, estuviste recibiendo un Martín Fierro y nunca te escuché decir ‘yo hice, yo tengo’. Dios exalta a los humildes”, sostuvo.

Antes de despedirse, Roxana le dedicó una oración que terminó de emocionar a todos los presentes: “Dios mío, bendícelo. Declaro tu victoria sobre él y que los días que pasen en este lugar serán días bendecidos”, expresó. Y cerró, a flor de piel: “Tus abuelos, tus tías, tus hermanos... estamos felices de la persona maravillosa que sos. Te amo, hijo mío”.