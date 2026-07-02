Yanina Latorre aseguró en SQP que la China Suárez y Mauro Icardi estarían atravesando una profunda crisis de pareja.

Según contó la conductora, la actriz llevaría varios días instalada en su casa de San Jorge y ya no estaría en “La casa de los sueños” junto al futbolista.

A dónde fue la China Suárez en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi

En medio de estas versiones, la actriz volvió a mostrarse activa en sus redes sociales y reveló a dónde fue durante las últimas horas.

La China Suárez asistió a un centro de estética para realizarse un tratamiento dermatológico destinado a reafirmar y mejorar la calidad de su piel. A través de un video publicado en TikTok, mostró parte del procedimiento y el paso a paso de la sesión.

A dónde fue la China Suárez en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi (Capturas de Instagram)

“Acompañame a Ultherapy”, escribió la actriz junto a las imágenes, en las que se la ve llegar al lugar y recibir el tratamiento facial.

Además, Eugenia compartió una fotografía con los resultados que obtuvo la primera vez que se realizó este procedimiento y explicó por qué se convirtió en uno de sus favoritos.

“Este fue el post inmediato del 2025 cuando me hice por primera vez Ultherapy. Es un ultrasonido no invasivo que reafirma la piel. Definitivamente mi tratamiento favorito junto con la luz pulsada”, escribió la actriz en sus redes sociales.

A dónde fue la China Suárez en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi (Capturas de Instagram)

¿La China Suárez se enojó con Mauro Icardi por coquetear con Ekaterina?

Según contó Yanina Latorre, la China Suárez habría encontrado una serie de mensajes en los que Mauro Icardi le pedía a un tercero que lo pusiera en contacto con Ekaterina.

Ese supuesto intercambio habría provocado una fuerte discusión entre la pareja y, siempre de acuerdo con la panelista, la actriz decidió irse con sus hijos a su casa del country San Jorge.

Por su parte, Ekaterina aseguró al aire de SQP que el delantero le había escrito.

En medio de las especulaciones, Gustavo Méndez dio la versión que, según afirmó, le hizo llegar la propia China Suárez durante su streaming La Posta.

“María Eugenia ‘China’ Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños. Está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa”, explicó el periodista.

Luego, descartó una ruptura definitiva: “No están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea y otra muy distinta una separación. Separación es: ‘Agarro mis cosas. Esto no va para más. Me voy a mi casa’. Eso es lo que a mí me cuentan”.