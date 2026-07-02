El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV suma un nuevo capítulo. Luego de su salida de la señal, Barby Franco reveló la cifra que la actriz reclamaría en la demanda judicial que iniciará contra la productora de Nicolás Occhiato.

La información fue dada a conocer por la panelista de Pasó en América, quien además es pareja de Fernando Burlando, abogado que representa legalmente a Peña.

Cuánto dinero le reclama Florencia Peña a Luzu TV: Barby Franco reveló la millonaria cifra

"Finalmente, Florencia Peña lleva a juicio a la productora por 750.000.000 de pesos por daños y perjuicios“, aseguró Barby Franco al aire, sin utilizar potencial.

Según explicó, el reclamo no se limitaría únicamente a una indemnización económica. La actriz también exigiría el cumplimiento del contrato que mantenía con la productora antes de su desvinculación laboral.

Por qué Florencia Peña demandará a Luzu TV

La disputa entre la conductora y la productora de Nicolás Occhiato se originó tras un episodio ocurrido el 18 de junio, cuando Florencia Peña anunció al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina.

Pocos minutos después, la información fue desmentida y la propia actriz pidió disculpas públicamente por el error. Peña terminó alejándose del canal.

Foto: Captura (eltrece)

Qué había dicho Fernando Burlando sobre la demanda de Florencia Peña a Luzu TV

Días antes de que trascendiera el millonario reclamo, Fernando Burlando se refirió al conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV durante su paso por La Noche de Mirtha. El abogado aseguró que la actriz no renunció, sino que fue desvinculada tras el error que cometió al anunciar al aire la falsa muerte de Jorge Messi.

"Está en condiciones de hacerle juicio a Luzu. Hubo una rescisión en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad respecto de esa decisión“, afirmó el letrado, quien recordó que la conductora reconoció inmediatamente su equivocación.

Burlando también reveló el difícil momento que atravesó Peña tras descubrir que la información era falsa: "Llamó a la familia Messi ni bien terminó el programa. Flor estaba muy angustiada. No podía esbozar una palabra, lo único que hacía era llorar, llorar y llorar“.

Aunque admitió que se trató de "un grave error“, cuestionó la decisión que tomó la señal. ”La decisión de Luzu y de Nico fue un poco apresurada“, sostuvo.

Además, remarcó que la salida del canal no fue una elección de la actriz: "Había un contrato firmado, con ciertas condiciones, pero en este caso le dijeron: ‘No vengas más’“, expresó.

Sobre el reclamo económico, Burlando evitó confirmar un monto, aunque dejó en claro que la demanda contempla tanto el aspecto contractual como el daño sufrido por la conductora. "Aún está sin evaluar el daño que esto le provocó. Ella no está bien hoy“, concluyó.

En resumen: Florencia Peña reclamaría 750 millones de pesos por daños y perjuicios, además del cumplimiento de las obligaciones contractuales que, según sostiene su defensa, no habrían sido respetadas por la productora de Luzu TV.