El fuerte mensaje de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña continúa generando repercusiones. Esta vez, quien decidió meterse de lleno en la polémica fue Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, que cuestionó la actitud del futbolista y hasta reveló qué le recomendaría hacer al actor chileno.

Durante su participación en Sálvese quien pueda, la letrada analizó el descargo que Icardi realizó en las redes sociales y consideró que fue innecesario involucrarse públicamente en cuestiones relacionadas con Vicuña y sus hijos con la China Suárez.

“Era innecesario este posteo. Ya estamos acostumbrados a los posteos de Mauro Icardi. Nunca a su voz”, lanzó Rosenfeld en el programa conducido por Yanina Latorre.

La abogada también cuestionó la manera en la que el delantero suele expresarse ante los conflictos mediáticos. “Él camina delante de un micrófono. Él lo que hace es postear y postear creyendo que se lleva el éxito en su declaración. No habla igual de como escribe”, señaló.

ANA ROSENFELD DEFENDIÓ A BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL ATAQUE DE MAURO ICARDI

Uno de los puntos que más molestó a Rosenfeld fue que Mauro Icardi opinara sobre el rol de Benjamín Vicuña como padre, teniendo en cuenta que se trata de una situación familiar que involucra al actor y a la China Suárez.

“Se está metiendo donde no corresponde”, aseguró la abogada, quien además destacó la presencia del chileno en la vida de sus hijos cuando se encuentran en el país.

“Se está metiendo con Benjamín Vicuña que, en tal caso, es un padre que está presente cada vez que los chicos vienen a la Argentina”, expresó.

Rosenfeld también comparó la situación con el conflicto que Icardi mantiene con Wanda Nara y remarcó que actualmente el futbolista puede mantener contacto con sus hijas.

“Él vino porque le tocó. Él vino porque dejó su actividad, o porque no juega, o porque tiene vacaciones, o se va a Japón, a Maldivas, pero la realidad es que nadie le está impidiendo el vínculo”, sostuvo.

EL CONSEJO DE ANA ROSENFELD A BENJAMÍN VICUÑA

Más allá de sus críticas a Icardi, Ana Rosenfeld sorprendió al revelar qué haría si estuviera en el lugar de Benjamín Vicuña. Para la abogada, el actor no debería entrar en una disputa pública a través de las redes sociales.

“Todos me preguntan por qué Benjamín no contesta. Yo, si fuera Benjamín, no contesto. Yo contestaría en Tribunales”, sentenció.

Además, consideró que el chileno podría revisar las decisiones relacionadas con los viajes y la escolarización de los hijos que comparte con la China Suárez.

Según explicó Rosenfeld, Vicuña habría aceptado hasta el momento que sus hijos viajaran a Turquía para acompañar a su madre. Sin embargo, tras el enfrentamiento público con Icardi, la letrada aseguró que ella modificaría esa postura.

Foto: Captura (Telefe)

“Yo, si soy él, en este momento no lo permito más”, afirmó. Y cerró con una recomendación contundente: “No sabiendo dónde es el destino futbolístico de él, yo, si soy él, mañana mismo escolarizo a mis chicos en la Argentina”.