Como si Yanina Latorre no tuviera ya suficiente con el escándalo por la reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección, ahora se enfocó en defenestrar a la mamá de Tini Stoessel.

“Me están diciendo que la mamá de Tini me dedicó una historia”, comentó la conductora de SQP en referencia al posteo de Mariana Muzlera respecto de que “el karma funciona siempre”.

“Mirala, qué atrevida”, reaccionó en la siguiente stories.

Los posteos de Yanina Latorre contra Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. (Foto: @yanilatorre)

Entonces se diferenció picante: “No me escondo. Siempre doy la cara. No le tiro piedras a los periodistas. Estoy tan limpia que hablo aunque no haya hecho nada”.

Yanina Latorre le pegó a Mariana Muzlera donde más le duele

Filosa, Yanina hizo referencia a las discrepancias entre Tini Stoessel y sus papás: “A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando ‘dinero’ con un hijo”.

Los posteos de Yanina Latorre contra Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. (Foto: @yanilatorre)

“Tomando mate con mis hijos”, cerró Yanina Latorre por contraste con Mariana Muzlera.