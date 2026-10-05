El fin de semana Yanina Latorre se volvió tema viral en las redes sociales, luego de que la acusaran de revender entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio de River a traves de su mamá, Dora y su hermana, Maite.

“Hace dos días me están cancelando, put..., insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver. (...) Yo me enteré por redes que el fin de semana desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía idea”, arrancó desde El Observador.

“Voy a ser absolutamente honesta: no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie porque no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. (...) Cuando tenés un familiar que se manda una cagada es con esa persona. No es conmigo, ni mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada”, se despegó de su familia.

(Foto: Instagram @yaninabyaretha)

Entonces fue a fondo contra su propia sangre: “Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja de 86 años que es una bolú. Y mi hermana, lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá. Porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro”.

El quiebre en la familia Arruza

“Yo hablé con Maite y estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder. Estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien, es con ella. Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, que es una falta de respeto. Pero yo en esta no tengo nada que ver”, se indignó.

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

Y enfatizó: “También quiero aclarar que mi sobrino, que es el hijo de ella, no trabaja en la AFA. Hasta acá llego yo y explico algo que me veo en la obligación de hacer. Porque me está puteando el país y yo no tengo la culpa”.

“No la voy a justificar, no la voy a defender. Es absolutamente responsable que pague por lo que hizo. Pero yo en esta no tengo nada que ver. Ni tampoco la voy a ayudar ni a solucionar, ni a defender, ni a lavar una imagen”, bramó.

Yanina Latorre. Foto: Movilpress

Y separó a Dora, su mamá: “Sí me duele mucho que mi vieja esté en el medio, que la esté imputiendo a mi vieja. Porque es una señora de 86 años que no hizo nada, no habló con nadie. (...) Mi hermana se pasó 20 pueblos”.

“Soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal o de la venta de entradas de AFA o de la reventa o como lo quieran llamar”, cerró Yanina Latorre exponiendo sus diferencias con Maite Arruza, su hermana.