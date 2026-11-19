Wanda Nara volvió a demostrar que también puede convertirse en protagonista de MasterChef Celebrity sin necesidad de entrar en polémicas. Esta vez, quien quedó completamente impactado por su look fue Grego Rossello, que no pudo contener los elogios al verla con un vestuario súper sensual.
“Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente. Muy bueno, muy, muy bueno lo que estoy viendo, me encanta. Nivel de producción impresionante. Muchas ganas de cocinar”, comentó Grego, divertido, aunque rápidamente quedó claro que su entusiasmo no estaba relacionado solamente con la gastronomía.
“No lo puedo expresar. Hay un contraste muy grande entre el jurado y Wanda. Te queda bárbaro el dorado, los brillos, Wanda. ¡Impresionante!“, agregó.
Fue entonces que ante el pedido de que haga el famoso baile del vientre, Wanda no dudó en mostrar sus dotes para el baile y Grego no tardó en taparse la cara sin poder creer lo que estaba viendo: “La veo a Wanda así vestida, me la imagino bailando. Perdón, son fantasías mías”, cerró, con su característico humor.
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GREGO ROSELLO DESCUBRIÓ A WANDA NARA ESCRIBIÉNDOLE UNA CARTA EN MASTERCHEF Y LANZÓ UNA PICANTE CHICANA A MARTÍN MIGUELES
Un momento inesperado y una chicana que promete dar que hablar. Grego Rosello descubrió a Wanda Nara mientras le escribía una carta en MasterChef Celebrity y, lejos de dejar pasar la situación, aprovechó para lanzar un comentario con destinatario directo: Martín Migueles, la pareja de la conductora.
Todo ocurrió cuando el participante encontró a Wanda en plena misión secreta: “¿Me está dejando una notita, Wanda?”, le preguntó, sorprendido. A lo que la conductora no ocultó sus nervios: “Te estaba dejando una carta para darte ánimo”, aseguró.
En medio del intercambio, Wanda reconoció que su idea original era dejarle el mensaje de manera anónima, aunque el plan no salió como esperaba, ya que estaba firmada por ella. “Grego, te quiero. No abandones. Wanda”, se pudo leer en el escrito.
Pero el momento no terminó ahí. Grego aprovechó la situación para bromear sobre los sentimientos de Wanda y lanzó una frase que involucró directamente a Martín Migueles: “Está enamorada, chicos. Yo creo que está enamorada, en serio”, dijo con humor. Y cerró, con un picante mensaje para el novio de la empresaria: “Va a ser un quilom... esto. ¡Qué quilom... con Migueles!”.
¡Qué momento!