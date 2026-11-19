Después de un gran éxito de convocatoria y con todas las funciones agotadas, Griselda Siciliani y Carlos Casella anunciaron cuatro nuevas presentaciones de BOÎTE en La Trastienda para despedir el año. El espectáculo tendrá funciones los días 2, 3, 16 y 17 de diciembre, a las 20:30.

De qué trata BOÎTE, el espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella

Siciliani y Casella vuelven a apostar por su química artística y su sociedad creativa. Los intérpretes ya habían trabajado juntos en proyectos como Estás que te pelas, Sputza y Pura Sangre.

Inspirado en las legendarias boîtes que marcaron una época, BOÎTE recupera el misterio, la sofisticación y el espíritu del cabaret, pero los reinterpreta desde una mirada contemporánea.

A través de una combinación de música, actuación y diferentes climas escénicos, el espectáculo propone un recorrido por distintas emociones y apuesta a sorprender al público en cada presentación.

Cuándo son las nuevas funciones de BOÎTE y cómo comprar entradas

Las cuatro funciones anunciadas para despedir el año serán en La Trastienda, ubicada en Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires.