Una de las comedias más exitosas de la cartelera porteña prepara su regreso con una novedad para el público de la costa atlántica. Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, la obra protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, retomará sus funciones en Buenos Aires el próximo 28 de enero y también desembarcará en Mar del Plata durante el verano 2027.

La producción confirmó seis presentaciones en el Teatro Mar del Plata, previstas para los días 26, 27 y 28 de febrero y 5, 6 y 7 de marzo.

Después de ese recorrido, la comedia regresará a la cartelera porteña para realizar sus últimas funciones y despedirse definitivamente del público.

La obra cuenta con libro de Mariano Pensotti y Adrián Suar, dirección de Pensotti y producción general de Suar y Preludio.

Cuándo vuelve “Sottovoce” a Buenos Aires y qué días estará en Mar del Plata

Tras la respuesta del público durante su primera temporada, la producción anunció un nuevo recorrido para la comedia, que tendrá funciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Mar del Plata.

Estas son las fechas confirmadas:

28 de enero de 2027: regreso al Teatro El Nacional de Buenos Aires.

26, 27 y 28 de febrero de 2027: funciones en el Teatro Mar del Plata.

5, 6 y 7 de marzo de 2027: nuevas presentaciones en Mar del Plata.

Después de marzo: regreso a Buenos Aires para las últimas funciones y despedida definitiva.

En Buenos Aires, las funciones serán de jueves a domingo. Las entradas estarán disponibles a través de Plateanet y en la boletería del Teatro El Nacional, ubicado en avenida Corrientes 960.

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De qué trata “Sottovoce, nadie puede guardar un secreto”

La comedia presenta una historia atravesada por el poder, la ambición, el ego y los secretos que pueden poner en riesgo incluso los vínculos más cercanos.

La trama gira alrededor de Sebastián (Adrián Suar) y Claudio (Fernán Mirás), dos primos y socios que están a punto de vender la empresa textil que heredaron de sus padres.

El negocio parece perfecto: un grupo norteamericano está dispuesto a comprar la compañía y el acuerdo promete convertirlos en millonarios. Para ambos, se trata de la oportunidad de comenzar la vida que siempre postergaron.

Sin embargo, cuando llega el momento de decidir cómo repartir el dinero, una discusión inesperada amenaza con arruinarlo todo.

La situación se complica todavía más con la intervención de sus respectivas parejas: Lola (Carla Peterson) y Romina (Lorena Vega), dos mujeres con personalidades y realidades sociales muy diferentes, que también tienen sus propios intereses.

En medio de ese conflicto aparece otro factor que altera los planes: la tormenta de Santa Rosa llega con fuerza y amenaza con inundarlo todo.

Durante una noche intensa y descontrolada, los cuatro personajes deberán decidir si pueden llegar a un acuerdo o si sus ambiciones y secretos terminarán destruyendo todo lo que construyeron.

El elenco de “Sottovoce” y la dirección de Mariano Pensotti

La obra reúne a cuatro figuras destacadas del espectáculo argentino: Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

El libro fue escrito por Mariano Pensotti y Adrián Suar, mientras que la dirección está a cargo de Pensotti.

La producción general corresponde a Adrián Suar y Preludio, en una propuesta que combina humor, conflictos familiares y situaciones inesperadas.

Foto: prensa Sottovoce

Con una historia que explora las contradicciones humanas y los intereses personales, Sottovoce se consolidó como uno de los títulos destacados de la temporada teatral porteña.

Ahora, con su regreso a Buenos Aires, las funciones en Mar del Plata y una despedida ya anunciada, la comedia se prepara para transitar su última etapa sobre los escenarios.