El enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un capítulo explosivo y ahora la disputa habría llegado a una instancia judicial. En medio de la tensión que se generó tras el fuerte cruce cara a cara entre ambas, Yanina Latorre lanzó una verdadera bomba en sus redes sociales: la actriz estaría en la fiscalía solicitando un botón antipánico por presuntas amenazas de la conductora.

“¡Atención! La China en la fiscalía en este momento”, anunció Yanina en una primera historia, generando expectativa sobre el nuevo episodio de la escandalosa interna. Minutos después, fue todavía más contundente y reveló el motivo de la presencia de la actriz en sede judicial: “La China está pidiendo botón antipánico por amenazas de Wanda. Qué circo pedorro”.

La conductora también contó que Mauro Icardi se encontraba en la fiscalía junto a su abogado, Francisco Oneto. En ese contexto, lanzó otro dato que podría abrir un nuevo frente judicial en la guerra entre las dos parejas: “Parece que Mauro está ratificando la denuncia contra Martín Migueles”, en referencia al actual novio de Wanda Nara.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

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WANDA NARA DENUNCIÓ A MAURO ICARDI POR VIOLENCIA DIGITAL Y LANZÓ UNA DURÍSIMA DEMANDA: “SE AGREGA A LA CAUSA”

Wanda Nara volvió a disparar munición pesada contra Mauro Icardi. En medio de la interminable guerra judicial y mediática que mantienen desde su separación, la conductora compartió una serie de explosivos posteos en sus redes sociales en los que denunció la existencia de cuentas bots pagas por su exmarido para ejercer violencia digital en su contra.

Sin mencionar directamente el nombre del futbolista en sus publicaciones, Wanda fue contundente al señalarlo como responsable de una supuesta operación en las redes sociales. Además, aseguró que las cuentas involucradas ya fueron denunciadas y que las pruebas se estarían incorporando a una causa penal: “Cuando me lo permitan, informo acá las cuentas investigadas por violencia digital. Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ‘ayudando’”, escribió la conductora en uno de sus mensajes.

Pero eso no fue todo. En otro posteo, Wanda fue todavía más directa y apuntó contra su expareja por el presunto financiamiento de perfiles falsos destinados a atacarla: “Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”, aseguró.

Foto: Captura de X (@wanditanara)

Lejos de quedarse únicamente en la denuncia, Wanda aprovechó sus publicaciones para lanzar una filosa chicana económica contra el padre de sus hijas: “Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudás y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada”, disparó, en una clara referencia al conflicto por la cuota alimentaria que también forma parte de las disputas entre ambos.

Wanda Nara: “Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también. Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses”.

Y redobló la apuesta con otra advertencia: “Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también. Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses”, cerró, tajante.