Wanda Nara volvió a llamar la atención en las redes sociales con una foto subida de tono junto a su hermana, Zaira Nara, mientras disfrutaban de una jornada de sol. Sin embargo, el posteo no pasó inadvertido para Mauro Icardi, quien poco después compartió una serie de imágenes junto a la China Suárez desde la pileta de la Casa de los Sueños.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) publicó en sus historias de Instagram una postal en la que se mostró de espaldas, tomando sol junto a Zaira, en una postal más que sugerente.

Pero no se quedó ahí Wanda que, a algunos minutos después se mostró en igual posición pero con Martín Migueles usando sus nalgas como almohadas. La imagen se viralizó rápidamente y, minutos más tarde, el futbolista también mostró cómo estaba pasando el domingo junto a su actual pareja.

Wanda Nara (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara y su hermana Zaira (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara y Martín Migueles (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Leé más:

LAS FOTOS DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ DESDE LA PILETA

Icardi publicó un carrusel de fotografías en las que se lo vio disfrutando del agua y compartiendo distintos momentos con la actriz. En algunas de las postales, la China aparece en bikini, recostada boca abajo sobre un inflable mientras toma sol en la piscina.

El delantero acompañó las imágenes con una frase en inglés: “Sunday mood, do not disturb” (Estado de ánimo de domingo, no molestar). La publicación mostró a la pareja relajada y cómplice durante la jornada de descanso. Por su parte, la China Suárez no hizo declaraciones, aunque dejó su “me gusta” en el posteo de su pareja.

Mauro Icardi (Fotos: Instagram @mauroicardi)

China Suárez (Fotos: Instagram @mauroicardi)

Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: Instagram @mauroicardi)

China Suárez (Fotos: Instagram @mauroicardi)

China Suárez (Fotos: Instagram @mauroicardi)

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

La coincidencia entre ambas publicaciones, que llegaron con pocos minutos de diferencia, despertó comentarios y especulaciones en las redes sociales, especialmente por el enfrentamiento que Wanda y la actriz protagonizaron en los últimos días.