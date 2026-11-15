Este domingo, se conoció que Norberto Marcos, el productor y ex de Fátima Florez que fue internado hace una semana, fue trasladado a terapia intensiva del Sanatorio de La Trinidad de Palermo donde los médicos evalúan su estado de salud.

La noticia la brindó Juan Etchegoyen en su cuenta de X.com. “Norberto Marcos fue derivado en la noche del sábado a terapia intensiva del Sanatorio Trinidad de Palermo”, adelantó en uno de sus mensajes, el panelista de Nuevo Día.

Norberto Marcos en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

“Está en observación haciéndose estudios y fue sometido a algunas punciones para poder detectar el problema que lo tiene con un malestar hace días”, agregó Juan, sobre el estado de salud de Norberto.

Le más:

Norberto Marcos habló de su salud tras su encuentro con Fátima Florez: “No la estoy pasando bien”

PREOCUPA LA SALUD DE NORBERTO MARCOS QUE FUE TRASLADADO A TERAPIA INTENSIVA TRAS UNA SEMANA INTERNADO

En Infama, Oliver Quiroz señaló que, en las últimas horas, el productor había presentado un cuadro de fiebre elevada y fuertes dolores corporales: “Hay mucho hermetismo en cuanto a su diagnóstico y hay que ser muy cuidadoso”, advirtió. También contaron que le quitaron el teléfono celular, por lo que actualmente no tendría contacto con sus familiares a través de ese medio.

En cuanto al acompañamiento de sus seres queridos, indicaron que su hijo Federico estuvo junto a él durante la mañana. “Su hijo Federico lo vino a visitar, estaba hasta hoy a la mañana”, comentó el cronista, que reveló que a Norberto le habrían encontrado “agua en un pulmón”, aunque sin confirmar el dato al ciento por ciento.

Norberto Marcos en el cumpleaños de Fabián Esperón (Foto: Movilpress).

Por su parte, Marcela Tauro aportó detalles sobre la búsqueda de un diagnóstico: “Lleva muchos días internado porque intentaban encontrarle la bacteria que está en su cuerpo y que le provocó mucha fiebre”, explicó la conductora.

Leé más:

Qué le pasa a Norberto Marcos: los problemas de salud que atraviesa tras reunirse con Fátima Florez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.