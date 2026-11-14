Daniela Celis protagonizó uno de los momentos más conmovedores de PH Podemos Hablar. La modelo no pudo contener las lágrimas al recordar el gravísimo accidente que sufrió Thiago Medina, el padre de sus hijas Aimé y Laia, y reconstruyó la angustia que atravesó durante los 28 días en los que el exparticipante de Gran Hermano permaneció internado en terapia intensiva.

En una charla profundamente emotiva, Daniela contó cómo se enteró del choque y el desesperante panorama que encontró cuando llegó al hospital: “Entré y me dicen: ‘Está en quirófano, tuvo un accidente con la moto, lo chocó un auto’. Y lo primero que pregunto es: ‘¿Tenía el casco puesto?’. Me dicen que sí y fue mi 1% de esperanza de que él viva con ese casco puesto”, recordó.

Sin embargo, cuando comenzó a conocer la gravedad de las lesiones, el miedo se volvió todavía más grande: “Tenía todos los órganos afectados: riñón, páncreas, pulmón. Se le explotó el bazo, se lo sacaron, todas las costillas fracturadas, se sacó el hombro del lugar. No había un órgano que funcionara bien, solo le funcionaba el corazón”, relató.

Foto: Captura (Telefe)

Thiago salió de la operación en coma inducido, intubado y con múltiples intervenciones. Para Daniela, la incertidumbre de las primeras horas fue devastadora: “Me dicen que hay que esperar que pasen las primeras 24 horas, que son las más jodid... La verdad es que estábamos en un momento muy crítico, no sabíamos si iba a pasar. Perdía mucha sangre y esa noche para mí fue la noche más fea de toda mi vida”, confesó, visiblemente quebrada.

Pero hubo un momento de su relato que conmovió especialmente a todos los presentes. Daniela recordó que, más allá de las circunstancias sentimentales que atravesaran como pareja, ambos tenían un compromiso inquebrantable: que sus hijas nunca crecieran sin la presencia de alguno de sus padres: “Se me moría el papá de mis hijas, mis hijas con un año y medio”, expresó con angustia.

Y reveló el pacto que habían hecho con Thiago: “Yo con él nos prometimos que no importa si estamos juntos o separados, por favor, que a nuestras hijas no les falte mamá y papá. Nos prometimos eso y él no me podía dejar sola con mis hijas de un año y pico”.

Foto: Instagram (@thi4go_km)

“Sentía que estaba sola, pero al mismo tiempo sentía que estaba abrazada por todo el mundo. Iba a comprar el pan para las gordas a la mañana y la panadera era como que me abrazaba. Todo el mundo me decía: ‘Tenés que sostenerlo’”, recordó.

Finalmente, después de 28 días en terapia intensiva, llegó el momento que tanto había esperado: Thiago despertó: “Él siempre cuenta que soñó todas las noches con las nenas. Yo sé que él está acá por ellas. Y cumplió la promesa”, cerró, a corazón abierto.

Daniela Celis: “Yo con él nos prometimos que no importa si estamos juntos o separados, por favor, que a nuestras hijas no les falte mamá y papá. Y cumplió la promesa”.

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LA REACCIÓN DE DANIELA CELIS AL DESCUBRIR QUE SUS HIJAS TIENEN UN AMIGO IMAGINARIO: “ME DIJERON QUE ESTABA...”

Daniela Celis quedó completamente sorprendida por una situación que vivió con sus hijas Aimé y Laia (frutos de su relación con Thiago Medina) y que decidió compartir con sus seguidores en las redes sociales.

La exparticipante de Gran Hermano contó que las nenas le hablaron de un amigo imaginario y, entre la curiosidad y el desconcierto, terminó registrando lo que sucedía para intentar entender de qué se trataba.

“Mis hijas me están diciendo que tienen un amigo, yo pensé que era un peluche o sus bebotes, hasta que me mencionaron que estaba atrás de la puerta y empecé a grabar…”, escribió Daniela en una primera historia de Instagram, donde dejó planteado el misterio y despertó la curiosidad de sus seguidores.

Lejos de quedarse con la duda, Daniela volvió a sus redes para contar cómo siguió la historia: “Pensé que hoy se levantaban y no se iban a acordar, pero mientras les estaba haciendo el desayuno la escucho a Laia decir que estaba dibujando a ‘YOYI’. Entonces la filmé…”, explicó la influencer, intrigada por la naturalidad con la que su hija hablaba de ese personaje.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. En una nueva historia, Daniela compartió una imagen de un dibujo realizado en una pizarra magnética infantil y acompañó la publicación con un mensaje que alimentó todavía más el misterio: “¡Dibujo terminado! Si alguien me lo puede analizar, los voy a estar leyendo”, escribió, invitando a sus seguidores a compartir sus interpretaciones sobre la figura que había dibujado su hija y de los videos que registró con sus niñas hablando con su amigo imaginario.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez