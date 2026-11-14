“Falló el niñero”, reveló Sofía Pachano en uno de sus más recientes videos donde suele compartir divertidas recetas con famosos. En esta ocasión, la actriz reemplazó a Aníbal Pachano, su papá y niñero Nº1 de Vito, por Maru Botana.
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En esta ocasión, Sofi se animó a preparar croquembouche con la pastelera más reconocida del país. “¡Logré superar mi némesis gastronómico de MasterChef!“, reveló la actriz y exparticipante del reality de cocina.
“¿Se acuerdan que me quemé la mano con caramelo? Ahora tuve la mejor profesora”, contó Pachano en su publicación de Instagram donde mostraron el paso a paso para preparar croquembouche y los ingredientes necesarios para la receta.
LA RECETA DE CROQUEMBOUCHE QUE PREPARON SOFÍA PACHANO Y MARU BOTANA
Según contó Sofía Pachano en su publicación de Instagram, estos son los ingredientes necesarios para preparar el croquembouche:
Ingredientes:
- 500 cc agua fria
- 200g manteca
- 300g harina
- 8 huevos
- Sal una pizca
- 500g de crema pastelera firme
Por último, la actriz aclaró: “Para el caramelo el toque de glucosa es el tip de Maru!”. Y en el video, la pastelera cuenta la verdad. “Es un gran secreto ponerle un poquito de glucosa. Hice el caramelo... no lo revuelvo mucho porque a veces, cuando lo revolvés, lo agrumás”, detalló.