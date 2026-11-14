“Falló el niñero”, reveló Sofía Pachano en uno de sus más recientes videos donde suele compartir divertidas recetas con famosos. En esta ocasión, la actriz reemplazó a Aníbal Pachano, su papá y niñero Nº1 de Vito, por Maru Botana.

En esta ocasión, Sofi se animó a preparar croquembouche con la pastelera más reconocida del país. “¡Logré superar mi némesis gastronómico de MasterChef!“, reveló la actriz y exparticipante del reality de cocina.

“¿Se acuerdan que me quemé la mano con caramelo? Ahora tuve la mejor profesora”, contó Pachano en su publicación de Instagram donde mostraron el paso a paso para preparar croquembouche y los ingredientes necesarios para la receta.

La receta de Sofía Pachano y Maru Botana para hacer croquembouche (Video: Instagram @sofipachano)

LA RECETA DE CROQUEMBOUCHE QUE PREPARON SOFÍA PACHANO Y MARU BOTANA

Según contó Sofía Pachano en su publicación de Instagram, estos son los ingredientes necesarios para preparar el croquembouche:

Ingredientes:

500 cc agua fria

200g manteca

300g harina

8 huevos

Sal una pizca

500g de crema pastelera firme

Por último, la actriz aclaró: “Para el caramelo el toque de glucosa es el tip de Maru!”. Y en el video, la pastelera cuenta la verdad. “Es un gran secreto ponerle un poquito de glucosa. Hice el caramelo... no lo revuelvo mucho porque a veces, cuando lo revolvés, lo agrumás”, detalló.