Desde su nacimiento, Sofía Pachano y Santiago Ramundo han optado por mantener en privado el rostro de Vito, su hijo. Sin embargo, ahora compartieron imágenes del íntimo bautismo del pequeño, el cual decidieron realizar en la iglesia San Vito de Polignano a Mare, una localidad de Bari, en las costas del Mar Adriático.

Hace alrededor de un mes, Sofía contó en sus redes que desde el nacimiento de Vito habían decidido bautizarlo en un lugar muy especial. Y es que el pequeño nació mientras sonaba una canción muy especial del artista Domenico Modugno. “¿Dónde nació Domenico Modugno? En Polignano a Mare, la Puglia. Lugar al cual nosotros vamos mucho, vamos a estar ahora también", contó.

“¿Cómo se llama el papá de Domenico Modugno? Vito. ¿Cuál es el patrono de Polignano a Mare? San Vito. ¿Entienden las coincidencias? Había una playlist... ¡y nació con este tema! ¡Claro, hijo! Y esa es la razón por la cual lo vamos a bautizar en Polignano a Mare", adelantó Sofía, un mes atrás, sabiendo donde iba a ocurrir.

Sofía Pachano contó por qué el bautismo de Vito iba a ser en Italia (Video: Instagram @sofipachano)

ASÍ FUE EL BAUTISMO DE VITO, EL HIJO DE SOFÍA PACHANO Y SANTIAGO RAMUNDO

A través de sus historias de Instagram, Sofía Pachano sorprendió a sus seguidores al mostrar imágenes del bautismo de Vito en Italia. Parte de su familia y amigos los acompañaron en este momento tan especial.

Así fue el bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo (Foto: Instagram @sofipachano)

“Pasaron cosas”, escribió la hija de Aníbal Pachano junto a una imagen del bautismo de su hijo en la iglesia San Vito de Polignano a Mare, ubicada en las costas del Mar Adriático. Luego, mostró imágenes de los que estuvieron presentes.

Así fue el bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo (Foto: Instagram @sofipachano)

Así fue el bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo (Foto: Instagram @sofipachano)

“El bautismo fue idea de nuestra amiga Flor, que cuando le contamos todas las casualidades del nacimiento y el nombre, nos dijo: ‘Lo bautizamos acá’”, contó Sofi en sus historias de Instagram. “No solo se encargó de hablar con el cura, sino también de los souvenirs tradicionales italianos (son unas masas de almendras tremendas) y la torta”, agregó, emocionada.