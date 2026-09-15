Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el “sí” este martes en una ceremonia civil realizada en San Isidro. La pareja celebró su casamiento rodeada por sus familiares y amigos más íntimos, aunque hubo algunas ausencias que llamaron la atención: los hermanos del músico no estuvieron presentes en la boda.

La situación generó preguntas entre los medios que cubrieron el casamiento, especialmente porque la ceremonia fue organizada con poco tiempo de anticipación. En diálogo con Intrusos, Palito Ortega y Evangelina Salazar se mostraron felices por el nuevo paso que dio su hijo junto a Julieta y explicaron qué ocurrió con los hermanos de Emanuel: “La verdad es que estamos muy felices y ellos también, que es lo más importante”, expresó Evangelina, visiblemente emocionada.

Por su parte, Palito destacó la importancia del momento familiar: “Gracias por estar presente acá acompañándonos en este día tan importante para nosotros de ver a nuestros hijos que van haciendo su vida, van formando su familia y gracias a Dios los podemos acompañar”.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

El cronista del ciclo de América hizo referencia a que varias personas habían recibido la noticia del casamiento recién durante la noche del lunes, apenas unas horas antes de la ceremonia: “Sí, a nosotros nos avisaron, claro. Mis hijos tenían todos compromisos”, explicó Palito Ortega cuando le consultaron por la ausencia de sus hijos.

“Llamó la atención eso”, observó el periodista. Sin embargo, Evangelina Salazar se encargó de aclarar la situación y dejó en claro que no había que buscar un conflicto detrás de las ausencias: “Sí, pero creo que Julieta está por venir, que es la que puede”, respondió la actriz, haciendo referencia a Julieta Ortega, hermana de Emanuel.

De esta manera, según explicaron los propios padres del músico, la ausencia de algunos de sus hijos estuvo relacionada con compromisos previos y con el poco tiempo de anticipación con el que se conoció la noticia del casamiento.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

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“UN MOMENTO DE FELICIDAD PLENA”: LA EMOCIÓN DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA TRAS DAR EL “SÍ”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. Después de dar el “sí”, los flamantes marido y mujer hablaron en un móvil con Primicias Ya y compartieron detalles de la intimidad de su historia de amor y de la romántica propuesta de matrimonio.

“Es un momento para mí de felicidad plena y soñado. Es un momento muy esperado”, expresó Julieta, visiblemente emocionada, al hablar de esta nueva etapa junto al cantante.

Consultados sobre cómo surgió la decisión de casarse, la pareja reconoció que no fue algo que estuviera planeado durante mucho tiempo: “Fue un poco repentino, como debería ser la vida”, explicó Emanuel. Y agregó: “Cuando uno planifica mucho, tal ve,z no vale o no es lo mismo. Fue algo medio repentino”.

Foto: Captura (América)

Pero hubo algo que sí tuvo una cuota de planificación: la propuesta de matrimonio. Ante la pregunta sobre si Ortega había hecho el clásico pedido con anillo y de rodillas, Prandi fue contundente: “Yo soy muy antigüita en eso. Soy muy antigüita y él sabía cómo tenía que ser”, contó.

Julieta Prandi: “Es un momento para mí de felicidad plena y soñado. Es un momento muy esperado”.

Y Emanuel cumplió con sus expectativas: “No le faltó nada, hasta hubo música, con eso te digo todo”, reveló la Prandi, entre risas. Y cerró, muy conmovida por esta nueva etapa de su vida: “Esto habrá sido hace dos meses”.