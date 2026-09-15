En las últimas semanas, el boliche Caramelo estuvo en boca de todos, pero no por los mejores motivos. Luego de que Luli González contara en OLGA que le habían prohibido la entrada al lugar por cómo iba vestida, las redes se inundaron de testimonios de personas que también habían sido rechazados en el ingreso.

Finalmente, se supo que uno de los dueños de Caramelo era Grego Rossello y, por este motivo, muchos no tuvieron piedad al apuntar contra el influencer. Valen, una maquilladora que en el ultimo tiempo se hizo creadora de contenido y cuenta con 24.700 mil seguidores en TikTok, fue letal en sus redes.

“Chicos, yo no tenía ni idea que el viejo gatero de Grego Rossello era dueño de Caramelo. ¡Se le cumplió el sueño a este niño! Este tipo vivía en Jet, un olor a resaca, todo pelado encima, no entiendo cómo lo dejaban pasar...“, empezó diciendo.

“Que con esta cara haga un boliche que se haga el exclusivo... que los estándares de belleza... él mismo no pasa a su propio boliche. ¡Qué divague total! ¡Yo no puedo creer! Mi duda es: ¿la gente con trasplante capilar entra a Caramelo o no?“, preguntó

Una famosa creadora de contenido destruyó a Grego Rossello (Video: TikTok @valenjuan1)

EL MEA CULPA DE LA CREADORA DE CONTENIDO

Luego de que se viralizaran dichas declaraciones, Valen grabó otro video que compartió en su cuenta de TikTok donde hizo un mea culpa y mostró un poco de arrepentimiento con respecto a sus duros dichos contra Grego Rosselló.

“Vamos a tirar una lanza por Grego Rosselló que lo hice re pelota”, empezó diciendo. “Yo no sé al final si tiene algo que ver con el boliche o no. Evidentemente se ve que no es el dueño, no sé... ¡Pobre! Le pedimos disculpas, él cayó en la volteada", sumó.

Sin embargo, declaró: “La cuestión no es Grego. La cuestión es que: ¿por qué tipos que son un culo vienen a poner estándares de belleza? ¿Con qué cara? A la mayoría de los boliches que he ido, tanto los RPP como los dueños, eran siempre un culo y venían a poner estándares de belleza cuando no da. ¡No da! Si vos querés poner estándares de belleza, por lo menos tené la decencia de ser un poco fachero, mínimamente...“.

Esta publicación llegó a Grego quien no dudó en dejar un comentario. “Al final somos amigos! Jajaa no puse ningún standard de nadaaaaa. Y tampoco soy un culo malvadaaaa”, le respondió el influencer que no negó ni afirmo ser el