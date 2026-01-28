Si bien hace dos años que se terminó su relación con Nenu López, Martín Salwe fue visto en los últimos días en la Costa con la bailarina, pero un video de ella a los arrumacos con Grego Rosselló generó un informe de Intrusos que el panelista salió a rebatir.

Aunque la relación entre Salwe y López terminó hace tiempo, el panelista con más horas al aire de América no pudo evitar referirse al tema. “A nivel policial la evidencia no es clara, el video no es contundente, no significa nada”, lanzó con humor, pero sin disimular el impacto que le generó ver a la bailarina tan cerca de su amigo.

Grego Rossello y Nenu López (Fotos: capturas Intrusos)

En diálogo con Adrián Pallares y su equipo, Salwe analizó el video y fue tajante: “Veo acercamiento de boca de Nenu al cuello de Rossello, pero no es contundente”. Sin embargo, aclaró que, según le dijeron tanto Nenu como Grego, “son amigos, se conocen hace tiempo y hay buena vibra”.

Leé más:

Grego Rossello fue visto con la expareja de Nico González en Futttura: la foto

LA TRISTE REACCIÓN DE MARTÍN SALWE ANTE LA ICARDIADA DE GREGO ROSSELLO CON NENU LÓPEZ

El notero, que hace poco fue acusado de “bullying” por Fernanda Callejón, no ocultó su sorpresa por las especulaciones sobre el presente sentimental de López. “Me impactó ver las imágenes, no te voy a mentir”, confesó, dejando en claro que la situación lo afectó más de lo que esperaba.

Consultado sobre si hubo celos o escenas por parte de Nenu, Salwe fue directo: “Eso no, pero en la costa me junté con Nenu y mi coach del Bailando porque coincidimos y fuimos a merendar, no pasó más nada”. Además, contó que mantienen un vínculo “bueno, fluido” y que suelen hablar de la vida y compartir alegrías, a pesar de la separación que sorprendió a muchos.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, el locutor no cerró la puerta: “Para mí Nenu es genial, no sé, hay que ver cómo se da, hay que charlar porque no es lo mismo volver con una ex que con cualquiera”. Finalmente, Salwe se sinceró sobre su estado civil y cómo lo afectó la situación: “Yo estoy solo, medio triste. Hoy me arruinaron la tarde con esa imagen, yo lo quiero mucho a Grego y si me dice que es su amiga yo le creo”.

Leé más:

Wanda Nara mandó al frente a Grego Rossello: el chat privado tras su separación de Migueles

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.