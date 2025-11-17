Grego Rossello volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras ser visto a los besos con Paloma Silberberg, la ex pareja de Nicolás González, jugador de la Selección Argentina.

El encuentro ocurrió en Futttura y las imágenes se viralizaron de inmediato, generando una oleada de comentarios en redes sociales.

El influencer, que en las últimas semanas ya había sido protagonista de rumores sentimentales, apareció muy cerca de la modelo en pleno momento de diversión nocturna.

La escena bastó para que los usuarios asociaran la nueva conexión y alimentaran especulaciones sobre un posible romance.

Grego Rosello fue visto con la expareja de Nico González en Futttura | Créditos: Instagram @gossipeame

GREGO RESSELLO Y PALOMA SILBERBERG, JUNTOS

La confirmación llegó de forma directa por parte de Paloma Silberberg. La joven de 25 años, que hace apenas tres meses puso fin a una relación de más de tres años con el delantero de la Juventus, habló en A la tarde y detalló cuál es la verdadera naturaleza del vínculo con Rossello.

“Nos estamos conociendo”, expresó con naturalidad, aclarando que llevan “apenas diez días en contacto”. Sobre los rumores de noviazgo, fue terminante: “No somos pareja, nos conocemos hace diez días, fue eso que vieron, un beso nada más, no me dejan besar en paz”.

Paloma Silberberg. (Foto: @palosilberberg)

Silberberg también fue clara respecto de su presente emocional y sus intenciones. Señaló que no planea formalizar ninguna relación en este momento y pidió tiempo para disfrutar su reciente soltería.

“No es un vínculo, es un chongo, me separé hace tres meses, déjenme un poco más de tiempo de libertad”, dijo. A pesar de eso, destacó que Rossello logró causarle una buena impresión desde el principio. “Es otra clase de hombre, lo poco que lo conozco me parece re buen pibe, me cae bien y es re simpático”, aseguró la creadora de contenido.