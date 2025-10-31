Semanas después de su separación de Paloma Silberberg, Nico González habría iniciado una relación con Ludmila Isabella.

La influencer fue pareja de Lautaro Acosta, a quien acusó de violencia de género. Ahora, Ludmila publicó contenido en sus redes sociales mostrando que está en Madrid.

Nico González estaría en una relación con Ludmila Isabella, ex de Lautaro Acosta | Créditos: Instagram @ludisabella

Alimentó los rumores de relación porque las imágenes subidas a su cuenta de Instagram tienen puntos de contacto con algunas que exhibió el Nico González.

NICO GONZÁLEZ HABRÍA INVITADO A LUDMILA ISABELLA A MADRID

En las últimas horas, las imágenes publicadas por Ludmila Isabella generaron revuelo porque coinciden con detalles de Nico.

Por ejemplo, los relieves grabados en el mate y la mesa en la que preparó un almuerzo especial.