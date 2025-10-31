Semanas después de su separación de Paloma Silberberg, Nico González habría iniciado una relación con Ludmila Isabella.
La influencer fue pareja de Lautaro Acosta, a quien acusó de violencia de género. Ahora, Ludmila publicó contenido en sus redes sociales mostrando que está en Madrid.
Alimentó los rumores de relación porque las imágenes subidas a su cuenta de Instagram tienen puntos de contacto con algunas que exhibió el Nico González.
NICO GONZÁLEZ HABRÍA INVITADO A LUDMILA ISABELLA A MADRID
En las últimas horas, las imágenes publicadas por Ludmila Isabella generaron revuelo porque coinciden con detalles de Nico.
Por ejemplo, los relieves grabados en el mate y la mesa en la que preparó un almuerzo especial.