A mediados de julio explotó el rumor de que Sabrina Rojas habría tenido un encuentro íntimo con el futbolista Nicolás González, quien en ese momento estaba en pareja con Paloma Silberberg.

La conductora de Pasó en América habló de las imágenes con el deportista en un boliche y negó con contundencia haber tenido un affaire con él.

El tiempo pasó, Nicolás González se separó de Paloma Silberberg y la versión de infidelidad volvió a poner a Sabrina en la mira.

“Ellos lo niegan, pero para mí sí pasó algo. Igual, ya está”, dijo Paloma, ex del jugador, en un picante mano a mano con el notero de Puro Show.

Sabrina Rojas reaccionó tras la acusación de Paloma Silberberg sobre Nicolás González (Captura de eltrece)

Qué dijo Sabrina Rojas sobre las declaraciones de Paloma Silberberg:

Seria y sin ganas de hablar del tema, Sabrina Rojas le dejó en claro al cronista de eltrece que no iba a hacer declaraciones, y fue tajante:“No voy a hablar, ¿cómo se llama esta chica? No, ya está”.

Sin embargo, el notero insistió: “Ella dijo que está segura de que algo pasó”.

Fastidiada, Rojas respondió:“No voy a hablar más. No sé por qué piensa eso. Yo ya aclaré, es seguir hablando de algo que no sucedió”.

Cuando el cronista repreguntó si “no pueden encontrar nada porque no pasó”, Sabrina concluyó firme:“No, nada... Yo no miento”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.