Paloma Silberberg habló públicamente por primera vez sobre su separación de Nico González, con quien mantuvo una relación durante tres años. La ruptura se produjo un mes después de que el futbolista fuera visto en un boliche junto a Sabrina Rojas, aunque la modelo aseguró que ese episodio no fue el detonante.

“Estoy muy bien, fueron muchos cambios y lo viví como se vive una separación... Por suerte, ahora estoy bien. No te voy a decir que estuve bien, porque la pasé mal”, reconoció la modelo en diálogo con Intrusos (América), dejando en claro que el superar la separación no fue sencillo.

Nico González con Paloma Silberberg y Sabrina Rojas (Crédito: Instagram/@palosilberberg - @rojassasi)

La modelo explicó que tomó decisiones importantes por amor, que luego le costaron caro. “Yo dejé todo para estar con él y es una decisión muy difícil. Muy. Acá yo tenía mi trabajo, mi familia, mis amigas, tenía todo. Y la verdad que dejar eso por amor fue difícil, pero lo hice”, señaló.

Leé más:

Nico González se separó de su novia a un mes del video a los besos con Sabrina Rojas

LA EX DE NICO GONZÁLEZ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL VIDEO DEL FUTBOLISTA CON SABRINA ROJAS

En cuanto a los rumores que vinculaban la separación con el video de González en un boliche con Sabrina Rojas, Silberberg fue contundente: “Eso no fue el motivo de la separación. La verdad es que pasaron un montón de cosas más, que yo creo que pasaron todos los límites. Ese video que salió, no es más que dos personas hablando en un boliche y no fue el motivo de la separación”.

La joven detalló que, al momento de la aparición del video, ellos seguían juntos y lo conversaron. “No te voy a negar que lo tuvimos que hablar. Yo sabía que salía, pero me enteré por los medios de todo”, admitió sobre el episodio que generó rumores.

Nico González con Paloma Silberberg. CRÉDITO: INSTAGRAM/@palosilberberg

Finalmente, dejó en claro que no mantiene contacto con el jugador ni busca beneficios económicos. “La verdad es que no, no me interesa eso. Me volví a Argentina sin plata, sin un peso, pero porque no me interesa eso de él”, cerró Paloma Silberberg.

Leé más:

La tremenda reacción de la novia de Nico González tras los rumores de affaire con Sabrina Rojas

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.