La noche en la casa de Gran Hermano Generación Dorada se volvió a sacudir por un momento de tensión: Andrea Del Boca sufrió otra caída que encendió las alarmas entre los participantes y la producción del reality.
Todo ocurrió mientras la actriz caminaba por la cocina. De repente, tropezó y terminó en el piso, lo que provocó la reacción inmediata de Juani Car y Sebastián “Cola” Almeida, que corrieron a asistirla.
No es la primera vez que Del Boca atraviesa un episodio así dentro del programa. Hace unas semanas, la actriz ya había sufrido un accidente que le costó la pérdida de piezas dentales y la obligó a alejarse temporalmente de la competencia. Por eso, la nueva caída reavivó la preocupación por su salud, tanto dentro de la casa como entre los seguidores del ciclo.
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Lejos de dejarse vencer por el susto, Andrea Del Boca se levantó rápidamente y sorprendió a todos con una actitud desafiante. En medio de la conmoción, se la escuchó cantar con ironía: “¡No me vas a sacar, no me vas a sacar!“, en clara referencia a su disputa con Solange Abraham.
Además, la actriz aseguró que va a participar del próximo desafío grupal para pelear por un mayor presupuesto semanal, dejando en claro que no piensa bajar los brazos pese a cualquier limitación física.
El episodio no tardó en viralizarse y generó una ola de mensajes en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su inquietud por la salud de la actriz, mientras que otros celebraron su fortaleza y sentido del humor. Desde la producción de Gran Hermano aclararon que no hubo complicaciones médicas y que Andrea Del Boca seguirá en competencia, lista para enfrentar los próximos desafíos.
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