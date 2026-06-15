La noche en la casa de Gran Hermano Generación Dorada se volvió a sacudir por un momento de tensión: Andrea Del Boca sufrió otra caída que encendió las alarmas entre los participantes y la producción del reality.

Todo ocurrió mientras la actriz caminaba por la cocina. De repente, tropezó y terminó en el piso, lo que provocó la reacción inmediata de Juani Car y Sebastián “Cola” Almeida, que corrieron a asistirla.

La segunda caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

No es la primera vez que Del Boca atraviesa un episodio así dentro del programa. Hace unas semanas, la actriz ya había sufrido un accidente que le costó la pérdida de piezas dentales y la obligó a alejarse temporalmente de la competencia. Por eso, la nueva caída reavivó la preocupación por su salud, tanto dentro de la casa como entre los seguidores del ciclo.

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Lejos de dejarse vencer por el susto, Andrea Del Boca se levantó rápidamente y sorprendió a todos con una actitud desafiante. En medio de la conmoción, se la escuchó cantar con ironía: “¡No me vas a sacar, no me vas a sacar!“, en clara referencia a su disputa con Solange Abraham.

Además, la actriz aseguró que va a participar del próximo desafío grupal para pelear por un mayor presupuesto semanal, dejando en claro que no piensa bajar los brazos pese a cualquier limitación física.

La segunda caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

El episodio no tardó en viralizarse y generó una ola de mensajes en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su inquietud por la salud de la actriz, mientras que otros celebraron su fortaleza y sentido del humor. Desde la producción de Gran Hermano aclararon que no hubo complicaciones médicas y que Andrea Del Boca seguirá en competencia, lista para enfrentar los próximos desafíos.

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