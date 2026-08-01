Noelia Marzol compartió en sus redes sociales distintas postales de su estadía en San Martín de los Andes, donde se la pudo ver disfrutando de la nieve junto a su familia y, además, dejó al descubierto la imponente cabaña en la que se hospeda.

Lejos de pasar desapercibido, el alojamiento llamó la atención por su marcada arquitectura patagónica, con una estética que combina materiales naturales, espacios amplios y una conexión permanente con el paisaje cordillerano.

UNA CABAÑA DE ESTILO PATAGÓNICO

Construida casi en su totalidad con troncos de madera maciza, piedra natural y techos inclinados, la vivienda refleja el clásico diseño de montaña que caracteriza a San Martín de los Andes.

Los grandes ventanales son otro de los rasgos distintivos de la propiedad.

Uno de los espacios más impactantes es el amplio living, orientado hacia el parque y el bosque nativo. Allí sobresale un hogar a leña de doble frente, completamente revestido en piedra.

El ambiente se completa con sillones de gran tamaño, muebles de madera maciza y una decoración de inspiración campestre, donde predominan los textiles cálidos y los tonos naturales.

Noelia Marzol en San Martín de los Andes. Crédito: Instagram