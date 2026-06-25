Noelia Marzol volvió a sorprender a sus fans con una faceta completamente diferente a la que suele mostrar en los escenarios.

La actriz y bailarina compartió en su cuenta de Instagram una foto íntima junto a su marido en la que lució un llamativo sweater tejido por ella misma, demostrando que su talento va mucho más allá de la danza y la actuación.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de admiración. Sus seguidores quedaron asombrados ante la habilidad manual de Marzol, con reacciones que iban desde la sorpresa hasta el humor.

La foto íntima de Noelia Marzol con su marido y el sweater artesanal que hizo con sus propias manos. Crédito: Instagram Por: Instagram

“Yo mirando todo el video como si supiera tejer, y no sé ni agarrar las agujas. Admiro a la gente que sabe tejer, ¡y eso que hiciste una belleza!”, escribió una usuaria. La foto acumuló más de 72 mil likes y cerca de 1.700 comentarios en apenas un día.

EL SWEATER TEJIDO A MANO DE NOELIA MARZOL: TODOS LOS DETALLES

El sweater que diseñó Noelia Marzol es un modelo oversized con un punto artesanal conocido como “punto burbuja” o “punto pompón”, una técnica que crea un relieve tridimensional muy característico y que en los últimos años volvió a ponerse de moda entre las amantes del tejido. Los colores pasteles elegidos —rosa viejo, verde salvia y amarillo mostaza— le dan una impronta romántica y muy actual, ideal para el invierno que arrancó esta semana en Argentina.

“Mi más reciente creación 🧶. Obvio que te dejo el video para que aprendas a hacer este punto”, escribió la artista junto a las imágenes, en las que se la ve radiante con el colorido pullover de punto burbuja en tonos pasteles —rosa, verde y amarillo— que ella misma confeccionó artesanalmente. Crédito: Instagram

La prenda fue tejida con lana gruesa y agujas de gran calibre, lo que permite avanzar rápido y lograr un resultado voluminoso y abrigado. Según la propia actriz, también subió un video tutorial para que sus seguidores puedan aprender la técnica, lo que refleja el espíritu generoso y didáctico con el que viene construyendo su presencia en redes sociales más allá del mundo del espectáculo.

NOELIA MARZOL Y SU FACETA EMPRENDEDORA EN LAS REDES

No es la primera vez que Noelia Marzol sorprende con una habilidad inesperada. La artista tiene una comunidad muy activa en Instagram donde comparte momentos de su vida familiar junto a su marido Ramiro Arias y sus hijos, además de sus proyectos profesionales.

El nuevo Sweater de Noelia Marzol . Crédito: Instagram Por: Instagram

Esta nueva faceta como tejedora artesanal generó una ola de comentarios positivos y puso en evidencia que el tejido a mano vive un verdadero boom entre mujeres de distintas edades en Argentina.

Noelia Marzol lució el sweater que tejió ella misma en una íntima foto. Por: Instagram

El emprendimiento creativo de Marzol llega en un momento en que los trabajos artesanales y el “hecho a mano” ganan terreno como alternativa a la moda rápida.

Noelia Marzol y otra postal que acompañó la presentación de su nueva creación tejida a mano. Crédito Instagram Por: Instagram

Cada vez más figuras públicas se animan a mostrar sus hobbies y talentos manuales en redes, conectando con sus audiencias desde un lugar más auténtico y cotidiano. Noelia, con su característico humor y cercanía, lo logró una vez más.