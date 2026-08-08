Después de 15 años, Natalia Oreiro volvió a sentarse a la mesa de Mirtha Legrand y protagonizó un emotivo momento al hablar con orgullo de su hijo, Atahualpa, fruto de su relación con Ricardo Mollo.

En la previa del estreno de la película Yo, Narciso, Oreiro compartió la mesa con Moria Casán y Adrián Suar, también integrantes del elenco, y sorprendió al revelar las distintas pasiones que tiene su hijo, que actualmente tiene 14 años.

Las pasiones de Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

“Está hermoso. Tiene 14 años”, contó Natalia cuando La Chiqui le preguntó por Atahualpa.

Fue entonces cuando Moria Casán quiso saber si el adolescente había seguido los pasos artísticos de sus padres. “¿Él es músico?”, le preguntó.

Sin embargo, Oreiro explicó que, aunque la música ocupa un lugar importante en su vida, su hijo tiene muchos intereses y hobbies diferentes.

“Toca la trompeta. Es parte de la orquesta de su escuela y empezó con una bandita con sus compañeros. Le gusta la música, pero tiene muchas inclinaciones”, contó la actriz, visiblemente orgullosa.

Las pasiones de Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Además de la música, Atahualpa tiene una particular fascinación por actividades vinculadas con la creatividad y la mecánica.

“Le gusta mucho la mecánica de los autos. Le encanta la carpintería, le encanta hacer origamis, navegar. Sabe cambiar lo que sea necesario”, enumeró Oreiro durante la charla con Mirtha Legrand.

De esta manera, la actriz dejó en claro que su hijo encontró sus propios intereses y que, aunque creció rodeado de música y arte, también disfruta de actividades muy diferentes.

Atahualpa es el único hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, quienes mantienen una relación desde hace más de dos décadas. La actriz suele preservar la intimidad del adolescente, aunque en esta oportunidad compartió algunos detalles de su personalidad y sus pasiones con gran orgullo.