Natalia Oreiro aprovechó un descanso en su agenda para viajar a Machu Picchu, en Perú, donde disfrutó de unos días junto a Ricardo Mollo y Atahualpa, el hijo que tienen en común.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un carrusel de fotos y videos desde la emblemática ciudadela inca.

EL VIAJE FAMILIAR DE NATALIA OREIRO A PERÚ

La publicación comenzó con una postal de Oreiro posando frente a Machu Picchu, rodeada por las montañas y la exuberante vegetación característica del lugar. Luego compartió distintos videos con vistas panorámicas de los cerros cubiertos por la neblina y varios rincones de la histórica ciudadela.

Uno de los momentos más comentados fue una imagen en la que se la ve junto a Ricardo Mollo y Atahualpa, sentados de espaldas sobre una terraza de piedra, abrazados y contemplando el paisaje con el cerro Huayna Picchu como escenario.

Natalia Oreiro mostró su viaje a Machu Picchu junto a Ricardo Mollo y su hijo: las fotos y el look elegido. Crédito: Instagram

Para acompañar los videos, la actriz eligió una canción de Los Saicos, la mítica banda peruana de los años 60, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

EL LOOK DE NATALIA OREIRO PARA RECORRER MACHU PICCHU

Lejos del clásico outfit de trekking, Natalia Oreiro optó por un conjunto inspirado en la estética andina. Lució una blusa celeste de lino con bordados florales blancos y mangas abullonadas, combinada con un pañuelo estampado en tonos rosa y verde que llevó cruzado sobre los hombros a modo de capa.

Natalia Oreiro mostró su viaje a Machu Picchu junto a Ricardo Mollo y su hijo: las fotos y el look elegido. Crédito: Instagram

Natalia Oreiro mostró su viaje a Machu Picchu junto a Ricardo Mollo y su hijo: las fotos y el look elegido. Crédito: Instagram