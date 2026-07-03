Natalia Oreiro apeló a la nostalgia y al humor para sorprender a sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante compartió una imagen de 1996 y la comparó con una producción fotográfica actual, en la que recreó una de las poses más recordadas de sus comienzos.

"1996. 30 años atrás...“, escribió sobre la fotografía original, tomada cuando tenía apenas 19 años y daba sus primeros pasos como actriz y modelo publicitaria en la Argentina.

Natalia Oreiro recreó una icónica foto de hace 30 años (Foto de Instagram)

La imagen se volvió inolvidable porque mostraba a una joven Oreiro mirando a cámara mientras apoyaba las manos sobre la parte trasera de su falda.

Así Natalia Oreiro recreó una icónica foto de hace 30 años

Tres décadas después, la artista uruguaya decidió jugar con ese recuerdo y recreó la escena durante una nueva producción fotográfica.

Natalia Oreiro recreó una icónica foto de hace 30 años (Foto de Instagram)

En la imagen actual aparece con un vestido verde, guantes y un gran moño con estampado animal print, repitiendo el gesto con una impronta divertida y descontracturada.

Con este guiño a su propio pasado, Natalia volvió a demostrar el sentido del humor con el que suele recordar distintos momentos de su carrera y despertó la nostalgia de sus seguidores.