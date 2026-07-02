La guerra entre Mauro Icardi y Yanina Latorre está lejos de terminar. Luego del filoso descargo que la conductora de Sálvese Quien Pueda hizo en vivo, el futbolista volvió a utilizar sus redes sociales para responderle con un mensaje cargado de ironía y fuertes descalificaciones.

A través de una historia de Instagram, Icardi compartió una placa con un repaso de su carrera futbolística y sus estadísticas, acompañándola con un texto dirigido, aunque sin nombrarla, a Yanina: "Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años“, comenzó escribiendo el delantero.

Lejos de frenar allí, redobló la apuesta con nuevas críticas para la esposa de Diego Latorre: "Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

En el mismo posteo, el jugador también reivindicó el trabajo de otros colegas del medio y lanzó otra indirecta contra la presentadora: "Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda su vida“.

Finalmente, cerró su descargo con una reflexión lapidaria sobre la repercusión mediática de Yanina y acompañó sus palabras con unos emojis de un hombre subiendo los brazos y otro, agarrándose la cara: "Qué distorsionada está la sociedad“, cerró, picante.

¡Todo mal entre ellos!

Mauro Icardi: “Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas“.

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YANINA LATORRE EXPLOTÓ CONTRA MAURO ICARDI TRAS SU DURÍSIMO POSTEO: “EL PAYASO SOS VOS, FUISTE MUY CORNUDO”

Luego del explosivo descargo de Mauro Icardi, quien compartió una foto de Yanina Latorre disfrazada de payaso, la conductora de Sálvese Quien Pueda no tardó en recoger el guante y responder sin filtro.

Lejos de quedarse callada, Yanina utilizó sus historias de Instagram para contestarle al futbolista con una serie de filosos mensajes que rápidamente se viralizaron. El primero llegó acompañado por el video que había publicado horas antes Eugenia “la China” Suárez junto a Icardi, donde ambos aparecían jugando e imitando a unos tigres.

“Estos dos me dan vergüenza ajena. Las boludeces que le hace hacer. ¡Dios! Igual gracias, China, estás pendiente de todo lo que cuento”, escribió la conductora sobre las imágenes.

Minutos después, compartió la captura del posteo en el que Icardi la había tratado de “cornuda” con la frase: “Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda” y, con ironía, lanzó: “Arrancó Maurito”.

Pero eso no fue todo. En otra historia, Yanina redobló la apuesta y disparó sin filtros contra el delantero: “Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro. Fuiste muy cornudo. Y ojo que con la China nunca se sabe”, escribió, haciendo referencia tanto al presente profesional del futbolista como a su relación con la actriz.

La conductora cerró su descargo con otro mensaje en el que apuntó directamente contra Icardi por haberle dedicado publicaciones en sus redes: “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas. Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia”, cerró, filosa.