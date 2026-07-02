Son horas aciagas para Mauro Icardi luego de que explotara el escándalo con Ekaterina Ojeda, se filtrara su discusión con la China Suárez y además se convirtiera en jugador libre tras no renovar contrató con Galatasaray, por lo que Yanina Latorre fue irónica al explicar cómo se imagina a Wanda Nara.

“Yo creo que en este momento debe estar corriendo desnuda por la casa”, aseguró la conductora de SQP con picardía.

La afirmación fue a cuento de que para ella “hay toda una campaña para hunidr a Icardi y a la China”.

Wanda Nara. (Foto: IG)

“Logró que se separen. Es la venganza”, exclamó para destacar el supuesto plan perfecto de Wanda, ante las risas sugestivas de Ekaterina, la flamante modelo de la agencia de Nara...

La otra derrota de Mauro Icardi que celebró Wanda Nara

Por otra parte, Yanina contó que Mauro tuvo que resignarse a pagar la cuota de manutención de las nenas que reclamaba Wanda para salir de la lista de deudores alimentarios y “por consejo de sus abogadas”.

“Hoy Mauro Icardi depositó 400.000 dólares en el Banco Nación, y descontó 105.000 dólares que eran las multas que Wanda Nara tenía con él”, dijo Yanina Latorre suspicas por el hecho de que fue justo después de que la China Suárez abandonara la casa de los sueños...