Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez siguen escribiendo nuevos capítulos del WandaGate. Esta vez, la pareja quedó envuelta en una polémica luego de que en Sálvese Quien Pueda revelaran que el futbolista habría gastado 20 mil dólares durante una exclusiva cena en Gardiner.

Pero el elevado monto no fue lo único que llamó la atención. Según contaron en el ciclo de América, la velada estuvo atravesada por un momento de máxima tensión cuando Ekaterina Ojeda, la señalada como tercera en discordia en la pareja, coincidió en el restaurante con la pareja: “Lo que me dijeron es que anoche estaba esta chica en Gardiner con sus amigas. Cuando llegaron Mauro y la China con otra pareja de amigos y unos amigos, la China enloqueció“, relataron al aire.

“¿Sabés cuánto gastó Mauro anoche en la mesa de Tequila?“, indagó la conductora. Y cerró, sorprendiendo a todo el panel para la tremenda cifra de dinero: ”20 mil dólares“.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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MAURO ICARDI SUFRIÓ UN NUEVO REVÉS JUDICIAL: A CUÁNTO ASCIENDE LA MILLONARIA DEUDA QUE DEBERÁ PAGAR

Mauro Icardi volvió a recibir un duro golpe en su batalla judicial con Wanda Nara. Según informó Ángel de Brito a través de sus redes sociales, la Cámara declaró desiertos todos los recursos presentados por el delantero, por lo que deberá afrontar el pago de una millonaria deuda vinculada a la cuota alimentaria de sus hijas.

El conductor de LAM fue contundente al dar a conocer la resolución judicial y escribió: “La cámara declaró desierto todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas”.

De acuerdo con la información publicada por De Brito, el monto que deberá abonar el futbolista incluye 30 mil dólares mensuales correspondientes a 18 meses, más los intereses acumulados y las costas del proceso judicial.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

En ese sentido, el periodista detalló a qué se debe esa deuda que incluye lo que le correspondería pagarle a la abogada de su ex: “30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld)”.

Como si eso fuera poco, el conflicto judicial podría sumar un nuevo capítulo. En el mismo posteo, De Brito advirtió: “Queda pendiente la prohibición de salida del país”, una medida que todavía resta definirse en el expediente.